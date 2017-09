Am Sonntag starten die Interkulturellen Wochen in Leipzig

Leipzig. Am Sonntag starten in Leipzig die Interkulturellen Wochen mit einem Fest im neuen Rathaus. Unter dem Motto „Wir gehören dazu“ wird die Feier um 15 Uhr von Bürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) eröffnet, die in diesem Jahr den Fokus auf Interreligiösität legt. Unter anderem haben Jugendliche aus verschiedenen Religionsgemeinden Theaterszenen vorbereitet. Später gibt es zudem einen „Markt der Köstlichkeiten“. Zu der Veranstaltung am Sonntag wird auch Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) erwartet.

Die Interkulturellen Wochen gehen bis zum 1. Oktober, laut Stadt stehen 120 Angebote auf dem Programm, unter anderem Vorträge, Diskussionsrunden, Filme, Workshops und Kinder und- Familienangebote. Am 19. September wird um 17 Uhr außerdem der Vorsitzende des Zentralrats der Deutschen Sinti und Roma zu der Veranstaltung „Die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma – Erfahrzungen und aktuelle Herausforderungen“ erwartet.

Mehr Infos zu den Interkulturellen Wochen finden sie hier.

luc