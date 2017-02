Leipzig. Nicht nur die Bauverwaltung schaut argwöhnisch auf alles, was rund um die Paunsdorfer Seniorenwohnanlage Amalie geschieht. Auch Geschäftspartner und Bewohner sind verunsichert. Denn zu der seit mehr als zwei Jahren laufenden Auseinandersetzung zwischen Eigentümer und Kommune um die baurechtliche Zulässigkeit des Betreuten Wohnens in dem gewerblichen Sondergebiet kam jetzt noch die Nachricht, dass das Haus zwangsversteigert wird. Die LVZ sprach mit Andreas Spitzke (51) von der Amalie Service GmbH, dem Betreiber der Anlage.

LVZ: Der Streit um die Zukunft der Seniorenwohnanlage mit der Stadt zieht sich schon Jahre hin. Nun noch die Zwangsversteigerung der Immobilie – wie wirkt sich das auf den Betrieb der Amalie aus?

Andreas Spitzke: Es gab schon Lieferanten, die uns klipp und klar sagten: Ihr werdet zwangsversteigert, ihr seid pleite, wir beliefern euch nicht mehr. Ältere Leute, die Interesse an unserem neuen Standort in Eilenburg haben, fragen uns, ob sie überhaupt noch dorthin umziehen können. Das ist alles sehr ärgerlich, weil wir als Amalie Service GmbH, die das Haus hier betreibt und seit Jahren die Senioren betreut, mit dieser Zwangsversteigerung nichts zu tun haben. Unserer Gruppe geht es richtig gut.

Aber Sie stehen doch noch im Vertragsverhältnis mit dem Dortmunder Eigentümer der Wohnanlage, gegen den das Zwangsversteigerungsverfahren läuft ...

Wir haben mit ihm einen Pachtvertrag. Amalie betreibt die Anlage in Paunsdorf seit 2011. Der jetzige Eigentümer hatte die Immobilie im Jahr 2014 erworben und dafür ein Darlehen bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK) aufgenommen. Als bei einer internen Prüfung Ungereimtheiten bei der Kreditvergabe entdeckt wurden, stellte der Altersversorger für Kirche und Diakonie Strafanzeige gegen den Eigentümer und kündigte ihm das Darlehen. Unsere Pachtzahlungen gehen inzwischen direkt an die KZVK, die Eigentümerin der Immobilie werden will. Das kann sie aber nur auf dem Wege der Zwangsversteigerung. Wir haben eine Vereinbarung, dass wir die Senioren auch dann weiter betreuen werden, wenn die KZVK Eigentümerin ist.

Wie viele Senioren leben in der Amalie in Paunsdorf?

Wir sind nicht voll belegt, zurzeit sind es etwa 100 Bewohner. Aufgrund der Probleme mit der Stadt haben uns zwei Mieter verlassen. Einige sind nach Eilenburg umgezogen, einige sind verstorben. Wir haben uns gegenüber der Stadt verpflichtet, bis zur Klärung der baurechtlichen Situation keine Dauerwohnverhältnisse mit neuen Mietern einzugehen. Daran halten wir uns. Wir schließen deshalb nur noch Boardingverträge mit einer maximalen Laufzeit von neun Monaten ab.

Wie hat sich Amalie in den vergangenen Jahren entwickelt?

Wir beschäftigen mittlerweile 200 Mitarbeiter. Neben Paunsdorf haben wir eine Seniorenwohnanlage in Eilenburg und eine in Halle. Wir betreuen dort zurzeit 390 Bewohner. Anders als in Paunsdorf sind wir mit der Amalie Weißenfelser GmbH in Eilenburg und Halle auch Eigentümer der Immobilien. Ein zweites Haus mit 100 Bewohnern in Halle nehmen wir gerade in Betrieb. In den nächsten drei Jahren wollen wir weitere 300 Plätze schaffen, unter anderem in Dresden. Und auch in Leipzig sind wir auf der Suche nach einem Grundstück, auf dem wir neu bauen können. Denn der Bedarf an betreuten Seniorenwohnungen ist riesig.

Interview: Klaus Staeubert