Leipzig

Das Premierenjahr hat die Mitglieder des Arbeitskreises recht glücklich gemacht. Also wagen sie sich mit ihrem „Leipziger Abendlob“ auch ins Jahr 2019. Schon an diesem Freitag heißt es ab 21 Uhr wieder „Kommen, hören, sinnen – eine Stunde Wort und Musik in der Propstei“. Und die Offerte der katholischen Pfarrei St. Trinitatis, dieser besondere Mix aus hochklassiger Musik und exzellenter weltlicher wie religiöser Literatur bleibt ein kostenloser.

Wort und Musik in Harmonie

„Jeweils zwischen 300 und 500 Zuhörer an den sechs Abenden im Jahr 2018: Das hat uns gezeigt, dass wir mir mit diesem speziellen Format auf ein Bedürfnis treffen“, resümiert Stephan Rommelspacher, der Kantor an der Propsteikirche in der Nonnenmühlgasse 2. Er und seine Arbeitskreis-Kollegen freuen sich auch deshalb auf den 25. Januar, weil mit Amarcord ein Vokalensemble der Extraklasse die Stunde des Innehaltens mit gestaltet. „Für uns ist das anstehende Abendlob eine Premiere“, bekennt Bassist Holger Krause. „Wir haben in der neuen katholischen Kirche bislang nämlich noch nie gesungen. Zumindest nicht bei einem offiziellen Anlass.“ Im Gepäck haben er, Wolfram Lattke (Tenor), Robert Pohlers (Tenor), Frank Ozimek (Bariton) und Daniel Knauft (Bass) musikalische Literatur, die sich mit dem gesprochenen Wort zu einer heiteren Harmonie vereinen soll. Denn beim ersten abendlichen Lob anno 2019 soll es um das Thema Humor gehen. Angestimmt werden Stücke von Perotin, Aaron Copland, Bernd Franke, Francis Poulenc und Max Reger. Zudem trägt Kantor Rommelspacher einen von ihm selbst vertonten Text von Kurt Rose vor.

„Opener zum Wochenende“

Für die Auswahl der Sprech-Texte zeichnen diesmal Renate Richter, langjährige Musikredakteurin beim MDR-Hörfunk, und Stefan Blattner, Moderator beim MDR-Radiosender Kultur, verantwortlich. Passagen aus dem neuen Gedichtband „die stunde mit dir selbst“ von Reiner Kunze sowie Betrachtungen über den Witz von Marcus Bechthold, Hellmuth Karasek, Henriette Crüwell und Elena Löwenthal werden zu hören sein, Gedanken von Augustinus und Poesie von Rainer Maria Rilke. Musikwissenschaftlerin Richter freut sich darauf, dass sicher wieder viele Besucher den Weg in das moderne Gotteshaus finden werden, „die ansonsten wohl nicht in unsere Kirche kämen. Aber es gibt da diese Sehnsucht nach Stille in einer hektischen Zeit. Und wohl auch das Bedürfnis nach der Suche nach sich selbst.“ Co-Sprecher Blattner findet es deshalb gut und richtig, „dass unser Abendlob bewusst niederschwellig ist, nur auf wenige liturgische Rituale setzt“. Als „Opener zum Wochenende“ habe es sich im Vorjahr zu einer Marke entwickelt. „Der Subtext ,Kommen, hören, sinnen‘, er funktioniert.“

Von Dominic Welters