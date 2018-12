Liepzig

Verkehrschaos am Paunsdorf Center in Leipzig: An der Permoserstraße ist an der Ecke zur Schongauer Straße am Sonnabend gegen 10 Uhr die Ampel ausgefallen. Nach Angaben der Polizei staut sich der Verkehr bis zur Autobahn und auf der anderen Seite bis zur Heiterblickallee zurück.

Ein Techniker der Stadt sei zwar informiert, benötige aber noch eine Weile, bis er vor Ort helfen könne, hieß es von den Beamten. Der Andrang ist am letzten Wochenende vor Weihnachten noch einmal besonders groß.

Von mro