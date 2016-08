Leipzig. In der Waldstraße wird an der Kreuzung Zöllnerweg und Leutzscher Weg die Ampel umgebaut. Wie die Stadt mitteilte, soll es künftig möglich sein an der Kreuzung die Einfahrt in die Waldstraße zu unterbinden. Alternativ werde dann in Richtung Gohlis das Linksabbiegen auf den Zöllnerweg ermöglicht. Dazu werden automatisch gesteuerte Verkehrszeichen an der Ampel angebracht.

Eine vorgelagerte Infotafel soll dann auf die veränderte Verkehrsführung hinweisen. Außerdem werde das Rechtsabbiegen auf die Leutzscher Alle in Richtung Kreisverkehr konfliktfrei ermöglicht. Ziel des Umbaus ist es, den Verkehr während Großveranstaltungen im Sportforum zu entlasten.

koku