Leipzig. Gute Nachrichten für die Veranstalter des Wasserfests in Leipzig-Thekla: Das Gesundheitsamt gab nach einer weiteren Blaualgen-Messung am Freitagmorgen grünes Licht für das Badewannenrennen, das am Samstag geplant ist. „Die Werte sind besser geworden. Unser Badewannenrennen kann stattfinden“, teilte der Bürgerverein Leipzig-Nordost als Veranstalter auf der Facebook-Seite des Wasserfests mit.

Auf Anfrage von LVZ.de hieß es aus dem Gesundheitsamt, dass mit den Veranstaltern Vorsichtsmaßnahmen besprochen wurden. So soll nach Angaben des Bürgervereins auf das Baden im Baggersee verzichtet werden. Vorstandsmitglied Torsten Bonew hatte bereits am Mittwoch angekündigt, dass alle elf teilnehmenden Teams vor dem Rennen am Sonntag belehrt werden sollen. „Wenn man auf der Badewanne sitzt und paddelt, nicht in den See springt und auch kein Wasser trinkt, ist alles unproblematisch“, betonte der Finanzbürgermeister, der im Bürgerverein als Schatzmeister tätig ist.

Blaualgen können zu Hautreizungen und Durchfall führen

Blaualgen (Cyanobakterien) können Haut- und Schleimhautreizungen auslösen. Beim Verschlucken von Wasser droht Durchfall. Das Gesundheitsamt hatte den Algenbefall vor einer Woche festgestellt und warnt seit Montag vor dem Betreten des Sees. Der „Bagger“ gilt als „wilde Badestelle“. Das Baden ist nicht verboten, erfolgt aber auf eigenes Risiko.

Das Wasserfest beginnt am Freitagabend um 18 Uhr mit einem Fassbieranstich und Live-Musik. Bis Sonntag ist am „Bagger“ ein buntes Musik-, Sport- und Unterhaltungsprogramm geplant. Am Samstagabend gibt es unter anderem ein Feuerwerk. Höhepunkt ist ab 10 Uhr das Badewannenrennen, das jedes Jahr tausende Zuschauer anlockt. Insgesamt rechnen die Veranstalter wie in den Vorjahren mit 20.000 bis 25.000 Besuchern über das gesamte Wochenende.

nöß