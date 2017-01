Leipzig. Zwei junge Löwen auf Schmusekurs: Im Leipziger Zoo sind die ersten Dates zwischen Majo (anderthalb Jahre) und der ein Jahr älteren Kigali erfolgversprechend gelaufen. Nachdem sich die beiden Tiere wochenlang am Sichtschieber kennenlernen konnten, wurde am Donnerstag im rückwärtigen Bereich der Löwen-Anlage erstmals der Schieber gezogen. „Das erste Aufeinandertreffen der beiden Katzen verlief noch angespannt, aber mit großer gegenseitiger Neugier“, teilte Zoodirektor Jörg Junhold mit. Beim zweiten Treffen am Freitag waren beide Löwen schon entspannter im Umgang, je länger sie zusammen waren.

Am Wochenende wird der Prozess der Zusammengewöhnung vorerst ausgesetzt, zu Beginn der nächsten Woche geht die „Paarbildung“ dann stundenweise weiter. Bis dahin wird die Katze für die Besucher zeitweise im Schaugehege zu sehen sein. „Wenn wir die Einschätzung vornehmen, dass beide Tiere miteinander harmonieren, werden wir sie ganztägig zueinander und ins Schaugehege lassen. Gegenwärtig bin ich optimistisch, weiß aber auch, dass es jederzeit Rückschläge geben kann“, betont der Zoochef. Noch nicht absehbar ist, wann sich für beide zum ersten Mal der Schieber zur Außenanlage öffnet.

Die Freianlage ist seit Ende Jahresende bereit für das neue Löwenpaar. Sie musste nach dem Ausbruch von Majo und seinem Zwillingsbruder Motshegetsi Ende September sicherheitstechnisch auf Vordermann gebracht werden. Neu eingezogene Stahlstäbe mit einer Höhe von 1,30 bis 1,50 Metern, die zum Inneren der Anlage hin abgewinkelt sind, sollen eine unüberwindbare Barriere bilden. Zudem wurde der Wassergraben auf acht Meter verbreitert. Kigali ist im November aus Frankreich nach Leipzig gekommen, um Majos neue Gefährtin zu werden. Der junge Löwe, der selbst erst seit August in Leipzig ist, hatte bei dem Ausbruch seinen Bruder verloren und lebte seitdem ganz allein auf der Löwensavanne.

Von Kerstin Decker