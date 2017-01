Leipzig/Bansin. Gabriela Messlin ist kein typischer Strandgutjäger. Doch als sich das Hochwasser nach dem Sturmtief „Axel“ dieser Tage von Usedoms Küste zurückzog, ging auch die Bansiner Fotografenmeisterin an den Strand. „Ich war neugierig, wollte sehen, was das Hochwasser angerichtet und vielleicht auch angeschwemmt hat“, sagt sie.

Ein wenig hoffte sie, dass sie zwischen all dem Geröll, Ästen, Wurzeln und was die See sonst noch an den Strand gespült hatte, auf etwas Spannendes stoßen würde. „Das sah schon ganz schön schlimm aus. Da waren viele Leute, die sich das genau ansahen und suchten. Die meisten wahrscheinlich, wie ich, nach Bernstein.“

Spannender als ein Bernstein-Fund

Doch dieses Glück widerfuhr der 50-Jährigen an diesem Morgen nicht. Dafür zog etwas Anderes ihre Aufmerksamkeit an. Sie bestaunte gerade, welch bizarre Naturgebilde die tobende See geschaffen hatte, als ihr Blick auf eine kleine Glasflasche fiel. Sie war mit einem weißen Plastedeckel verschlossen, der nur ein wenig Wasser eingelassen hatte. „Da wurde ich neugierig. Als ich genau hinsah, entdeckte ich an der Flaschenwand einen vergilbten Zettel“, erzählt sie.

Die Wortfetzen „werden gegenwärtig“ und „zuständige Organe der DDR“ waren deutlich zu lesen und weckten noch mehr Neugier. „Ich fand das spannend, fotografierte alles, nahm die Flasche erst einmal mit in den Laden und zeigte sie stolz herum“. Abends versuchte sie gemeinsam mit ihrem Mann Andreas, an den Zettel, der offensichtlich ein Zeitungsschnipsel war, zu kommen. „Weil er ein wenig nass geworden war, klebte er fest an der Flasche. Dass wir den Deckel abbekamen, brachte uns nicht weiter. Wir mussten das Glas zerschlagen. Dabei riss der nasse Zettel leider ein wenig ein.“ Später bereute Gabriela Messlin, nicht gewartet zu haben, bis der Inhalt getrocknet war. Der Zettel bekam einen Riss. Dennoch stand dort gut lesbar: „Grüsse aus Leipzig über Loppe/Ostsee – Tel. 46184“.

Aus dem Schriftzug und der Tatsache, dass „Grüsse“ mit „ss“ geschrieben war, wie sie es von ihrem Opa aus Altenburg kannte, schlussfolgert die Bansinerin, dass der Absender ein älterer Mensch war: „Ob er überhaupt noch lebt? Ich mache mir darüber Gedanken, wie die Flasche in die Ostsee kam. Unter dem Eindruck von Lagerfeuer-Romantik? Alles wirkt improvisiert. Vielleicht waren Kinder dabei, die sich freuen zu erfahren, dass ihre Flasche angespült wurde. Wer weiß?“

Ihr kriminalistischer Eifer war geweckt. Im Internet stieß die Fotografin unter „Loppe“ auf einen Flohmarkt in Dänemark. Sehr unwahrscheinlich, dass ein DDR-Bürger von dort Grüsse per Flaschenpost sandte, die auch noch ankamen. „Weil doch im Sächsischen häufig ein P als B gesprochen wird, kann es sein, dass sich der Absender vertan hat und die Flasche in Lobbe auf Rügen, nicht in Loppe, ins Wasser warf …“

Gemeinsame Suchaktion

Die Geschichte von Angelika Messlin und ihrer Flaschenpost erscheint heute zeitgleich in der Ostsee-Zeitung. Und die Kollegen von der Küste sind nun gemeinsam mit der LVZ auf der Suche nach dem „Besitzer“ des Telefonanschlusses aus DDR-Zeiten mit der Nummer 46184 und schon gespannt, ob es Leser gibt, die vielleicht das Geheimnis lüften können.

Also, liebe Leserinnen und Leser! Durchforsten Sie doch mal Ihre alten Telefonbücher, ob sich darin vielleicht ein Eintrag mit der Rufnummer 46184 findet. Sollte sich die Telefonnummer anfinden, kontaktieren Sie uns doch bitte unter der Telefonnummer 0341 2181-1321 (ab 9 Uhr) oder per E-Mail unter leipzig@lvz.de . Nicht nur Gabriela Messlin auf Usedom ist sehr gespannt, was die Suche bringt und ob das Rätsel gelöst werden kann.

Von Angelika Gutsche