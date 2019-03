Leipzig

Ehrenamtler bilden das Rückgrat der Gesellschaft. In ihrer Freizeit arbeiten sie als Jugendtrainer, geben Schülern Nachhilfe, lesen Kindern Geschichten vor, unterstützen Senioren oder engagieren sich in Flüchtlings-Unterkünften. Die LVZ-Serie porträtiert diejenigen, die das Leben anderer besser machen. Heute: Anita Hofmann, die beim „Hospizium bildet Kinder“ Heranwachsenden die Themen Abschied, Tod und Trauer spielerisch nahe bringt.*

Möglicherweise steht der Zeiger auf „Traurig“, „Fröhlich“, „Müde“ oder auch auf „Wütend“. Die Gefühlsuhr ist ein so einfaches wie klares Hilfsmittel für Kinder, um den eigenen emotionalen Zustand zu signalisieren und ihn für sich selbst zuzulassen. „Denn es ist wichtig zu zeigen wie man sich fühlt“, betont Anita Hofmann. Die Gefühlsuhr gehört zu den Utensilien, die sie mit sich führt, wenn sie für das Projekt „Hospizium bildet Kinder“ unterwegs ist. Keine einfache Mission, denn es geht um Abschied, Tod und Trauer. Darum, das Sterben als natürlichen Bestandteil des Lebens zu vermitteln.

Persönlichkeit stabilisieren

2013 entwickelte ein Team aus den Bereichen Sozialpädagogik, Erziehung, Seelsorge, Psychologie und Medizin das Präventivprojekt, unter dem Dach des Hospiziums mit Sitz in Lindenau. Im Wissen darum, dass sich dramatische Vorfälle in früher Kindheit auf die Entwicklung der Persönlichkeit auswirken können. Offenbar eine wichtige Initiative, denn „die Nachfrage ist mittlerweile so groß, dass die Durchführung nur noch mit Hilfe der ehrenamtlichen Mitarbeiter möglich ist“, berichtet Sprecherin Ann Stürzebecher.

Gegen das Ausgeliefertsein

Anita Hofmann ist seit Ende 2014 dabei. Die studierte Sozialpädagogin, selbst Mutter von zwei Kindern, arbeitet seit zwölf Jahren als Hort-Erzieherin und wurde durch eine Sozialarbeiterin auf das Projekt aufmerksam. „Mich störte schon immer, dass vor allem Kinder oft schicksalhaften Situationen schutzlos ausgeliefert sind“, sagt sie. Egal ob es der Tod eines Familienmitglieds ist oder der Beschluss der Eltern, umzuziehen oder sich zu trennen – „es gibt viele Formen von Abschied, die weh tun. Kinder dafür stärker zu machen, das gefällt mir.“ Zusammen mit Susan Graf, Seelsorgerin und Trauerbegleiterin am Hospizium Leipzig, bringt sie den Vorschülern das Thema nahe.

Auf spielerische Art

Das passiert vor allem spielerisch und in Gestalt von zwei Helden: Die Handpuppen Juna und Norwin nehmen ihre kleinen Zuschauer mit auf eine Reise durchs Leben, von dessen Anfang bis zum Ende. An jedem der sechs Projekttage steht ein anderes Thema auf dem Plan. Der erste dreht sich um Gefühle und ihre Unterschiedlichkeit. Neben der besagten Gefühlsuhr, deren Zeiger jedes Kind auf seinen aktuellen Zustand stellen kann, wird darüber geredet, auch mal getanzt oder gesungen. Tag Nummer zwei, „Werden und Vergehen“, illustriert unter anderem am Beispiel einer Pusteblume, wie Leben entsteht, sich entwickelt und allmählich ausfranst, verwelkt.

Trost und Trösten

Auf „Gesundheit und Krankheit“ folgt „Abschied, Tod und Trauer“. Nachvollziehbar macht das ein mitgebrachtes totes Insekt, für das eine Tierbestattung organisiert wird. Jedes Kind bekommt dafür eine Aufgabe, eine kurze Trauerrede zum Beispiel. „In den teilnehmenden Kitas ist schon ein richtiger Insektenfriedhof entstanden“, berichtet Hofmann schmunzelnd. Auch ein echter Friedhof wird von der Gruppe besucht. Und am letzten Tag geht es um die Vermittlung, welche Methoden von „Trost und Trösten“ helfen, um einen Verlust zu verarbeiten. Zu allem führt jedes Kind eine Art Tagebuch, gefüllt mit Basteleien und Bildern. Zum Finale gibt’s eine Medaille und ein Fest zusammen mit den Eltern, denn auch das Ende der Reise mit Juna und Norwin bedeutet einen Abschied.

Empathie ist gefragt

Jährlich werden mit dem ausschließlich aus Spenden finanzierten Projekt zwischen 200 und 250 Kinder erreicht. Berufliche Erfahrung im pädagogischen Bereich ist übrigens keine Voraussetzung, um ehrenamtlich bei „Hospizium bildet Kinder“ mitzumachen. „Das Entscheidende ist Empathie und Freude am Umgang mit Kindern“, fasst Hofmann zusammen, „und ein offener Umgang mit den besagten Themen“. Geschult dafür wird man an einem Wochenend-Seminar, danach schaut man sich das Projekt im Kindergarten an – und kann dann loslegen. Hofmann macht das einmal pro Woche zwischen 9 und 11 Uhr, mit Unterstützung ihres Arbeitgebers.

Aus ihrem Ehrenamt zieht die Frau, die Anfang April ihren 40. Geburtstag feiert, viel Freude. „Die Kinder sind immer sehr herzlich und freuen sich auf mich“, erzählt sie, „außerdem weiß ich, dass diese Vorbereitung auf die großen Abschiede nachhaltig und sehr wichtig ist.“ Wertschätzung empfindet sie zudem aus dem Festakt, zu dem die Stadt Leipzig Ehrenamtliche jeden Herbst in die Oper Leipzig einlädt. „Eine schöne Geste.“

Von Mark Daniel