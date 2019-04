Leipzig

Man kann es durchaus dramatisch formulieren: Wäre Anojeta Marggraf nur ein paar Monate später auf die Welt gekommen, wahrscheinlich hätte sie ein völlig anderes Leben geführt. Denn nur kurze Zeit nach Ausbruch ihrer Kinderlähmung im Alter von 14 Jahren kam 1960 ein neuer Impfstoff zur Poliobekämpfung auf den Markt. Doch Dramatik, Sentimentalität oder gar Hadern in Bezug auf das eigene Schicksal, das passt so gar nicht zum Wesen dieser Frau. Die 73-Jährige strahlt Entschiedenheit aus, Entschlusskraft und die Einstellung, immer das Beste aus allem zu machen.

Solidarität untereinander fördern

Ein Credo, das sie auch in ihrer Funktion als ehrenamtliche Vorsitzende des Behindertenverbandes weitergibt. Seit seiner Gründung 1990 setzt sich der Verein für Interessen behinderter und chronisch kranker Menschen ein, es geht um Sensibilisierung für Einschränkungen und um Solidarität untereinander. All das fördert Anojeta Marggraf. In den Vereinsräumen im Haus der Demokratie sitzt sie jeden Mittwoch, die meiste Arbeit erledigt sie von zu Hause aus. „Ansprechbar bin ich so gut wie immer“, sagt sie, „ich bekomme Anrufe am frühen Morgen wie am späten Abend.“ Sie ist für die da, die Rat für Anträge brauchen, die sich nicht artikulieren können, die behördenmüde sind. Oder die einfach mal reden wollen.

Vorsitzende seit 1993

Zum Verband stieß sie 1992, nachdem BVL-Geschäftsführer Gunter Jähnig sie gefragt hatte, ob sie nicht im Vorstand mitarbeiten wolle. Im Zuge einer Umstrukturierung übernahm sie den Vorsitz ein Jahr später. Schon in den 1970ern hatte Marggraf sich in der Evangelischen Studentengemeinde engagiert und später einen barrierefreien Senioren-Treffpunkt in Leipzig-Engelsdorf organisiert – jeweils mit dem Ziel, Behinderten eine Teilhabe im gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Damals noch alles parallel zu ihrem Job in der Labormedizin.

„Nach meinem Arbeitsplatzverlust 1994 stand für mich fest: mich zurückziehen kommt nicht in Frage“, erzählt sie. Marggraf belegte einen Englischkurs, rief 2001 einen Treff an wechselnden Leipziger gastronomischen Orten ins Leben und gründete eine Gruppe für gemeinsame Ausflüge. „Wir waren schon bei Ausstellungen im Bilder- und im Grassimuseum, sind zum Schloss nach Machern gefahren oder mit einem Schiff auf der Elbe“, zählt sie auf.

Kegelgruppe in Engelsdorf gegründet

Mit großer Leidenschaft treibt die Leipzigerin auch die vor sieben Jahren gegründete BVL-Kegelgruppe voran. Auf der Bahn von Lok Engelsdorf treffen sich Rollstuhlfahrer einmal im Monat. Mit einer speziell für sie entwickelten Schiene auf den Schultern gilt es, die Kugel geschickt auszutarieren, um den optimalen Lauf mit möglichst vielen Abräumern hinzubekommen. Am 1. Mai, so Marggraf vorfreudig, steigt das große Pokalkegeln beim Lok-Sportfest.

Es gibt noch viel zu erkämpfen

Im vergangenen Dezember feierte die Unermüdliche ihr Vorsitz-Jubiläum: 25 Jahre Einsatz für den BVL, der wiederum 2020 sein 30-jähriges Bestehen begeht. Und immer noch mit ungebremstem Elan. Auch weil sie sich mit Geschäftsführer Jähnig bestens ergänzt: „Er ist das Paragrafen-Hirn, ich bin das Herz“, sagt sie mit einem leichten Schmunzler. Auf die Frage, ob sich die gesellschaftliche Teilhabe für Behinderte verbessert habe, nickt sie. „Dass ich zum Beispiel nach 50 Jahren in der Lage bin, oben auf dem Völkerschlachtdenkmal zu stehen, ist großartig.“ Natürlich gibt es noch viel zu erkämpfen. Auch deshalb sind Marggraf und der BVL involviert bei der Aktionswoche vom 3. bis 11. Mai, die an wechselnden Orten Veranstaltungen in Leipzig zum Thema Gleichberechtigung und Inklusion bietet.

Respekt und Dankbarkeit

Nach knapp 60 Jahren Leben im Rollstuhl beginnt sich der gesundheitliche Zustand zu verschlechtern. Anojeta Marggraf ist zunehmend auf pflegerische Hilfe angewiesen – „Leute, die sich für wenig Lohn den Hintern aufreißen und mir weiterhin ein selbstbestimmtes Leben möglich machen“, sagt sie voller Respekt und Dankbarkeit. Von Larmoyanz dennoch keine Spur. „Wieso auch? Im Vergleich zu manch anderen geht es mir gut“, stellt die Frau fest, die schon vor langer Zeit gelernt hat, das Leben anzunehmen, wie es ist. Die einen Vorsatz durchsetzt, wenn er sich in ihrem Kopf eingenistet hat. Und die den nächsten Kegelfreitag ganz sicher nicht auslassen wird. Gut Holz!

Nähere Infos telefonisch unter 0341 3065120 sowie per Mail an bvl.leipzig@t-online.de). Sprechstunde bei Anojeta Marggraf ist jeden Mittwoch von 9 bis 17 Uhr, Bernhard-Göring-Straße 152. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig, IBAN: DE 04860555921111105940; Weiteres auf www.le-online.de.

Von Mark Daniel