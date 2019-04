Leipzig

Unbekannte warfen am Dienstag in den frühen Morgenstunden mehrere Steine auf die Kanzlei von Roland Ulbrich im Waldstraßenviertel. Ulbrich ist Stadtrats- und Landtagskandidat der AfD. Dabei gingen zwei Fensterscheiben zu Bruch. Das bestätigte die Polizei.

„Diese Kanzleiräume wurden bereits zum fünften Mal zum Ziel eines offenkundig politisch motivierten Anschlags“, sagte Christian Kriegel, Stadtrat und Sprecher des AfD-Kreisverbandes. Kriegel war selber vor wenigen Tagen Opfer eines Anschlags geworden. Unbekannte richteten an seinem Privatauto einen Schaden von mindestens 8000 Euro an. „Mittlerweile werden Attacken auf die Mitglieder, Kandidaten und Funktionsträger der AfD in Leipzig zum Regelfall“, so Kreisvorsitzender Siegbert Droese. „Der Staat muss mit Blick auf die anstehenden Wahlkämpfe dringend handeln.“ Lippenbekenntnisse des Polizeipräsidenten würden nicht ausreichen.

A. T.