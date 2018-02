Ansturm auf Fischereischein-Lehrgänge: Angeln ist fast so beliebt wie Fußball

Angeln ist fast so beliebt wie Fußball. Allein in der Stadt Leipzig gibt es 44 Vereine mit rund 5200 Mitgliedern. Doch bevor sie sich mit dem Klappstuhl an den See setzen, heißt es Wissen büffeln – als Voraussetzung für die Fischereischein-Prüfung. Der Anglerverband Leipzig bietet wieder neue Lehrgänge an, die von allen Altersklassen genutzt werden.