Eine lange Schlange bildete sich am Donnerstagmorgen vor der Bundesbank-Filiale in Leipzig. Sie zog sich bis um die Kreuzung Karl-Liebknecht-/ Richard-Lehmann-Straße. Mehr als 100 Menschen standen vor dem Gebäude in der Südvorstadt an, um sich ein besonderes Sammlerstück zu sichern.

Am Morgen begann hier der Verkauf der ersten 10-Euro-Münze mit farblosem Plastikring. Die Auflage liegt nach Angaben der Bundesbank in der normalen Stempelglanzausführung bei 1,5 Millionen Stück. Das sind nur halb so viele, wie bisher von der 5-Euro-Münze geprägt wurden. Diese hatten bereits vor einem Jahr einen Ansturm in Leipzig ausgelöst.

Das Motiv der 10-Euro-Münze zeigt einen Gleitschirm vor einer Gebirgslandschaft. Quelle: Bundesbank

Drei Editionen geplant

Bei den Münzen wird traditionell mit einer raschen Wertsteigerung gerechnet. Nachdem im vergangenen Jahr bereits eine 5-Euro-Münze mit Polymerring herausgegeben wurde, sollen nun drei Editionen mit doppeltem Wert folgen. Die seit Donnerstag erhältliche Münze mit Kupfer-Nickel-Legierung zeigt einen segelnden Gleitschirmflieger vor einer Gebirgslandschaft. Gestaltet wurde sie von der Künstlerin Natalie Tekampe.

Die Schlange vor der der Bundesbank in der Karl-Liebknecht-Straße. Quelle: Martin Wachtelborn

Die Münze bildet den Auftakt der dreiteiligen Serie mit dem Titel „Luft bewegt“. Bis 2021 soll jedes Jahr eine weitere Münze mit Polymerring herausgegeben werden. Pro Person und Tag wird nur eine Münze abgegeben.

