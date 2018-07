Leipzig

Der chinesische Hersteller Zhejiang Huahai Pharmaceutical hat den Wirkstoff Valsartan mit einer produktionsbedingten potenziell krebserregenden Verunreinigung ausgeliefert (die LVZ berichtete). Diesen Wirkstoff haben dann in ganz Europa und auch in Deutschland verschiedene Pharmahersteller weiterverarbeitet. Der Rückruf erfolgt nun durch die Bundesländer, in denen ein betroffener pharmazeutischer Unternehmer ansässig ist. Sachsen sei nicht darunter, teilte am Donnerstag das Sozialministerium in Dresden auf Anfrage mit.

„Der ordnungsgemäße Vollzug des Rückrufs in sächsischen Apotheken wurde durch die zuständige Apothekenüberwachungsbehörde, die Landesdirektion Sachsen, überwacht“, sagte ein Ministeriumssprecher. Gleichzeitig seien alle Apotheken über die Arzneimittelkommission der Apotheker informiert worden. Dort aber hat der Rückruf der Blutdrucksenker zu einem Ansturm verunsicherter Patienten geführt.

Bislang keine signifikanten Nebenwirkungen bekannt

Lutz Gebert, Inhaber der Neuen Apotheke in Altenburg und Sprecher für das Altenburger Land, sagt, dass sich viele Kollegen aus Thüringen bei ihm gemeldet hätten, weil ihre Telefone nicht mehr still ständen. Offensichtlich sei der verunreinigte Wirkstoff schon seit Jahren auf dem Markt: „Wir haben aber in dieser Zeit keine signifikanten Nebenwirkungen beobachten können. Das sollte uns dazu bringen, die Ruhe zu bewahren.“

Weil das Risiko relativ klein sei und die Verfügbarkeit von Ersatzmedikamenten beschränkt. Die Alternative müsse deshalb lauten: Nur für spezielle Patienten, die mit anderen Medikamenten nicht klarkommen, soll es ein anderes (unbedenkliches) Valsartan weiter geben. „Für sie sollten wir die Reste, die in den Apotheken vorhanden sind, reservieren“, sagt Gebert. Alle anderen dagegen sollten auf Medikamente wie beispielsweise Candesartan umgestellt werden.

Experten warnen vor Absetzen des Medikaments

Experten hatten bereits zuvor gewarnt, die Arzneimittel einfach ohne Rücksprache mit dem Arzt abzusetzen. Das Gesundheitsrisiko eines solchen Absetzens sei um ein Vielfaches höher als das mögliche Risiko durch eine Verunreinigung. Die Umstellung müsse durch den jeweiligen Hausarzt erfolgen, so Gebert. Allerdings sei deren Kapazität beschränkt – in der Urlaubszeit noch mehr. „Wer also noch Valsartan hat, nehme es vorerst weiter“, empfiehlt der Apotheker. Wenn der Vorrat dann zu Ende gehe, sei eine Konsultation des Hausarztes angebracht.

Gebert mahnt, der Vorfall sollte Anlass sein, „dass wir darüber nachdenken, wie viel uns unsere Gesundheit wert ist“. Dass nahezu alle Grundstoffe mittlerweile aus China und Indien kämen und nicht mehr aus Europa, müsse zu denken geben. Auch habe es früher bereits ähnliche Zwischenfälle mit verunreinigten Wirksubstanzen gegeben.

Helios Kliniken haben bereits reagiert

Elisa Bothe von der Ahorn-Apotheke in Böhlen (Kreis Leipzig) beklagt, dass die Patienten verunsichert seien und bei ihr anriefen. „Dass Valsartan Krebs erregend ist, stimmt so ja auch nicht – die Verunreinigung ist nur w a h r s c h e i n l i c h Krebs erregend“, stellt Bothe klar. Und wenn Tierversuche diesen Nachweis erbracht hätten, bedeute das ja nicht, dass es automatisch auch bei Menschen so sein müsse. Vom Sächsischen Apothekerverband mit Sitz in Leipzig war gestern zum Thema Valsartan zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Kliniken wie das Leipziger Herzzentrum sind nach eigenen Angaben zwar „von der aktuellen Rückrufaktion bestimmter Produktchargen einzelner Hersteller – wie viele andere Kliniken und Apotheken auch – betroffen, jedoch nur in Form von Restmengen älterer Bestände aus der Zeit vor dem Lieferantenwechsel“. Die Helios Kliniken in Sachsen, zu denen das Herzzentrum gehört, hätten bereits im März den Lieferanten für valsartanhaltige Arzneimittel gewechselt. Nach Bekanntwerden der mutmaßlichen Verunreinigungen bestimmter Chargen seien diese sofort eingezogen und durch Medikamente des neuen, nicht betroffenen Lieferanten ersetzt worden.

Kassen zeigen sich kulant

Auch die Krankenkassen registrieren zahllose Patientenanfragen. Zu den Kassen, die ihren Patienten, die neuerliche Zuzahlung zurückerstatten will, gehört die IKK Classic. „Wenn Ihr Arzneimittel vom Rückruf betroffen ist und Ihre Ärztin oder Ihr Arzt Ihnen eine neue Verordnung auf einem Kassenrezept (nicht Privatrezept) ausgestellt hat, übernimmt die IKK classic einmalig die Kosten für die Zuzahlung für das neu verordnete Medikament“, heißt es in einer Mitteilung an die Patienten. Das wird auch die Techniker Krankenkasse so halten, die von etwa 3100 Betroffenen in Sachsen ausgeht. Der Verband der Ersatzkassen (vdek) will heute noch einmal Ärzte und Apotheker ausführlich mit weiterführenden Informationen versorgen, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Mittlerweile ist der Rückruf laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn fast abgeschlossen.

