Leipzig

Neben Demonstrationen in Berlin und Köln gehen am Samstag, den 1. Dezember, auch in Leipzig Kohlegegner auf die Straße. Das Bündnis „Ende Gelände Leipzig“ ruft zu einer Demonstration mit dem Titel „Kohle stoppen. Klimagerechtigkeit jetzt“ auf. Sie beginnt demnach um 12 Uhr mit einer Kundgebung mehrerer Vereine und Initiativen auf dem kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz.

Nicht zuletzt durch den diesjährigen „Hitzesommer“ sei klar geworden, „was der Klimawandel für uns alle bedeuten kann und dass alles dafür getan werden muss, um ihn aufzuhalten“, hieß es von den Veranstaltern.

„ Deutschland verfehlt alle Klimaziele krachend“

Maximilian Becker von „Ende Gelände Leipzig“ sagte, die Berliner Kohlekommission, die Szenarien zum Ausstieg aus der Kohleverstromung entwickeln soll, verkomme zur Farce. „ Deutschland verfehlt alle Klimaziele krachend“, kritisierte er. Dagegen wollten die Demonstranten ein lautes und buntes Zeichen setzen. „Wir rufen die verantwortlichen Politiker und Entscheidungsträger dazu auf, einen zeitnahen und sozialverträglichen Kohleausstieg unverzüglich einzuleiten“, sagte Becker.

Verkehrseinschränkungen in Leipzig

Wegen der Demo am Samstag warnt das Leipziger Ordnungsamt zwischen 12 Uhr 16 Uhr vor Verkehrseinschränkungen. Die Demoroute im Einzelnen:

Kleiner Wilhelm-Leuschner-Platz -> Peterssteinweg -> Karl-Liebknecht-Straße -> Kurt-Eisner-Straße -> Semmelweißstraße ->Straße d. 18. Oktober -> Windmühlenstraße -> Peterssteinweg -> kleiner Wilhelm- Leuschner-Platz

Demo auch in Berlin

Mehrere Umwelt- und Entwicklungsorganisationen hatten bereits vor rund drei Wochen für den 1. Dezember zu Demonstrationen in Berlin und Köln aufgerufen. Die Veranstaltungen stehen unter dem Motto „Kohle stoppen - Klimaschutz jetzt!“. Anlass ist der Beginn der Weltklimakonferenz im polnischen Kattowitz am kommenden Montag.

Von LVZ