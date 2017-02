Leipzig. Das Freiheits- und Einheitsdenkmal soll endlich kommen! Das fordert die Stiftung „Friedliche Revolution“ in einem Appell an den Bundestag. In dem „Ruf aus Leipzig“, unterzeichnet vom Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Rainer Vor, und Oberbürgermeister Burkhard Jung, wird an den bereits 2008 gefassten Beschluss, die Denkmäler zu errichten erinnert. Sowohl in Berlin als auch in Leipzig konnten die Denkmäler noch nicht vollendet oder gar der Bau begonnen werden. Bis zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution in zwei Jahren soll es nach Willen der Stiftung klappen.

Diese wünscht sich dafür mehr Unterstützung vom Bund, unter anderem finanziell. Sie betont, „dass es sich dabei auch in Leipzig um ein Denkmal der Bundesrepublik Deutschland handelt und nicht, wie es in den Auseinandersetzungen manchmal scheint, um ein sächsisches oder gar städtisches Vorhaben“. Zudem ginge es auch um die Unterstützung von Politik und Verwaltung. Die bisherige Erfahrung habe gezeigt, dass diese allein mit der Aufgabe an ihre Grenzen stießen. „Darum scheint es uns zwingend erforderlich, die Zivilgesellschaft stärker als bislang in die Beratungen und Entscheidungen einzubeziehen.“ Da der Bau des Denkmals in Leipzig noch nicht begonnen hat, kann sich die Stiftung „Friedliche Revolution“ auch vorstellen, das gleiche Thema wie in Berlin aufzugreifen: „Bürger in Bewegung“.

Seit 2008 wird in Leipzig über ein Freiheits- und Einheitsdenkmal diskutiert. Ein Wettbewerb sollte über den Entwurf entscheiden. Die Ergebnisse blieben aber so umstritten, dass der Leipziger Stadtrat das Verfahren 2014 beendete. Auch in Berlin gab es Probleme mit dem Freiheits- und Einheitsdenkmal: Der Siegerentwurf sieht vor, auf der Schlossfreiheit eine Waage mit dem Titel „Bürger in Bewegung“ zu errichten. Weil die Kosten aber immens stiegen, verfügte der Bundestag 2016 einen Baustopp. Seither bemüht sich der Verein Deutsche Gesellschaft um die Realisierung.

