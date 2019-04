Leipzig/Dresden

Wer so sonnig bis heiter in den April geschickt wird wie Nutzer sozialer Netzwerke am Ersten dieses Monats, darf sich reich beschenkt fühlen. Denn bei näherer Betrachtung erwiesen sich nicht alle Nachrichten als reine Wahrheit.

Grüne Welle für alle

So richtig in die Vollen ging das Leipziger Rathaus mit der Ankündigung digitaler Pilotprojekte. Für besseren Verkehrsfluss sollten Ampelanlagen so umgerüstet werden, dass Verkehrsteilnehmer mittels käuflicher Transponder Ampeln auf Grün schalten können. So weit, so gut: Was aber, wenn viele Richtungen gleichzeitig Grün haben wollen? Ganz einfach: Kommunizieren mehrere Chips gleichzeitig mit einer Ampel, berechnet ein Algorithmus die Grün-Phase und damit, welche Verkehrsteilnehmer Vorfahrt haben“, heißt es zur Erklärung. Neben Verkehrsfluss könnten auch Spezifika wie Beruf, Einkommen oder Schließzeit der Kita eine Rolle spielen. „Perspektivisch ist es auch möglich, den Chip mit VIP-Punkten aufzurüsten, um so schneller durch die Stadt zu kommen“, teilte das Rathaus mit.

Digitale Bemmenbüchse

Das bedarf wohl im Laufe des heutigen Tages ebenso einer Präzisierung wie die gestern angekündigten versenkbaren Fahrradbügel oder das digitalisierte Catering für die Kleinen“ mit Sensoren in der Bemmenbüchse. „Bei beispielsweise zu vielen Süßigkeiten im Pausen-Snack sendet der Sensor einen Alarm auf die App der Erzieherin, die dann umgehend pädagogisch eingreifen und mit alternativem Nahrungsangebot oder zusätzlichen Bewegungseinheiten reagieren kann.“

Die Stadt Leipzig will sich mit diesen Projekten deutschlandweit an die Spitze der Digitalisierungsentwicklung setzen. Bürgerinnen und Bürgern soll deutlich gemacht werden, dass neue Technologien unter Kenntnisnahme des Datenschutzes ein völlig neues Lebensgefühl erzeugen können.

Gewahrsam auf Schienen

Die sächsische Polizei will umsatteln: „Um den Straßenverkehr noch besser überwachen zu können und zukünftig den Stau auf den Straßen in Sachsen zu umgehen, wurden nun testweise in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Görlitz und Zwickau je zwei Polizeistraßenbahnen beschafft“, wurde bekanntgegeben. Ausgestattet mit allem gewohnten Pipapo, „also mit Blaulicht, Funk und Anhaltekellen, werden Polizisten zukünftig im Fünferteam über die Schienen der Stadt fahren. Zusätzlich gibt es immer ein Abteil mit einer Gefangenensammelstelle“, so die Polizei. Aber Achtung: „Das Ein- und Aussteigen erfolgt nur auf Anweisung der Kollegen.“ Und: „Monatskarten gibt es nicht.“ Und wozu das Sondersignal? „Bei eingeschaltetem Blaulicht hat die PolStraBa immer Vorrang“, heißt es. „Andere Straßenbahnen müssen rechts ranfahren.“

Nachdem wir uns bereits letztes Jahr mit der neu geschaffenen Falkner-Staffel verstärken konnten, folgt dieses Jahr eine... Gepostet von Polizei Sachsen am Sonntag, 31. März 2019

Auch der Leipziger Feuerwehrverband will mit eigener Straßenbahnlinie kreuzen, um die „häufigen Personalverschiebungen zwischen den Feuerwachen möglichst feinstaubneutral zu ermöglichen: Die Bahn fährt zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr sowie zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Damit werden die wichtigsten Zeiträume abgedeckt“, kündigte die Branddirektion an.

Löschangriffe im Wasser

Ähnlich umweltfreundlich und sicherheitsbewusst der Ansatz, Leipzigs erstes Feuerlöschboot vor dem Bundesverwaltungsgericht zu Wasser zu lassen. Begründung der Feuerwehr: Die Leipziger Seenlandschaft und die wachsenden innerstädtischen Wasserwege machten die Anschaffung nötig, um in Notfällen auch hier zeitnah eingreifen zu können.

Löschboot für die Feuerwehr Leipzig - Am vergangenen Wochenende wurde Leipzig‘s erstes Feuerlöschboot vor dem... Gepostet von Feuerwehr Leipzig am Sonntag, 31. März 2019

Die Dresdner Polizei will nach eigenen Angaben ein neues Multifunktionsfahrzeug testen, das im vorderen Bereich neutral gehalten und erst von hinten eindeutig als Polizei zu erkennen ist. So getarnt geht es Rasern an den Kragen: „Im neuen Einsatzwagen zeichnen die Polizisten den Verstoß mit der Frontkamera auf - quasi in zivil. Danach überholen sie das gemessene Auto und sind sofort und unzweifelhaft als Polizisten zu erkennen.“ Auch auf gemischte Streifen in Uniform oder Zivil sei das Fahrzeugäußere optimal abgestimmt.

Keine Wohlfühloase für Funktionäre

Und noch viele weitere Neuerungen sollten dem geneigten Leser/User untergejubelt werden, von Nachschulungen für Ost-Fahrschulabsolventen, die einen Westwagen steuern (LVZ-Lokalteil) über den bereits begonnenen Bau einer U-Bahnlinie in Dresden (DNN) bis hin zur drohenden Schließung der Fan-Kneipe „Sachsenstube“ im Leutzscher Holz. Sie falle leider „der Neuregelung der Verbände zum Opfer, wonach nun auch Vereine in der fünfthöchsten Spielklasse Hospitality-Bereich für Verbandsoffizielle einrichten müssen“, heißt es bei der BSG Chemie zur Begründung.

VEREIN | Chemie muss die Sachsenstube schließen Unsere Fankneipe, die Sachsenstube, fällt leider der Neuregelung der... Gepostet von BSG Chemie Leipzig am Montag, 1. April 2019

„Das ursprünglich dafür geplante VIP-Zelt hält den Anforderungen durch fehlende Toiletten ebenso wenig Stand wie der Presseraum, dessen Größe nicht ausreicht. Zudem sei der Geräuschpegel im Zuge der Pressekonferenzen nach den Spielen nicht vereinbar mit der Notwendigkeit einen Ort der Ruhe und Entspannung zu schaffen, wie es die verbandsübergreifenden Richtlinien für Hospitality-Bereiche vorsieht.

Traurig, aber unwahr. An ein Thema aber traute sich keiner ran: Eine überraschende Einigung in London über einen geordneten Brexit wurde nirgends verlautbart. Kein Wunder: Das wäre viel zu schnell als Falschmeldung aufgeflogen. April, April!

Von Winfried Mahr