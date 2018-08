Leipzig

Die Arbeitsagentur Leipzig sucht zum 1. September 2019 neue Auszubildende und Studenten. Nach eigenen Angaben können Bewerbungen bis zum Ende dieses Jahres auf der Internetseite der Arbeitsagentur abgegeben werden.

Die Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen und das Studium zum Bachelor of Arts dauern drei Jahre. Sie finden im Betrieb und im Beruflichen Schulzentrum Lichtenstein beziehungsweise an der Hochschule der Bundesagentur in Schwerin statt. Absolventen bietet die Arbeitsagentur eine unbefristete Anstellung an.

Auch die Arbeitsagentur ist vom demografischen Wandel betroffen. In den kommenden zehn Jahren wird ein Drittel des Personals in Rente gehen, so die Agentur in Leipzig. Um junge Menschen für sich zu gewinnen, hat das Unternehmen das Smartphone-Spiel „Amtliche Helden“ entwickeln lassen. Dabei müssen die Spieler als Geschäftsführer eine Arbeitsagentur leiten.

ThTh