Chemnitz - . Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen hat sich im Februar nicht geändert. Wie im Januar waren 161 500 Frauen und Männer ohne feste Anstellung, wie die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Damit liegt auch die Arbeitslosenquote weiter bei 7,6 Prozent.

In Leipzig liegt die Quote bei 8,5 Prozent und damit unverändert im Vergleich zum Februar. Mit Blick auf den Vorjahresmonat ist die Lage in der Messestadt allerdings deutlich besser. Damals lag die Quote noch bei 9,7 Prozent. Insgesamt sind derzeit 24.965 Menschen in Leipzig ohne festen Job. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist auf 7.392 gesunken, 85 weniger als noch im Januar.

Gleichzeitig ist die Zahl der freien Stellen in Leipzig gestiegen. 2173 vakante Jobs seien von Wirtschaft und Verwaltung gemeldet worden, 343 mehr als im Januar. „Nach meinen Erfahrungen mit den typischen jahreszeitlichen Verläufen bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit kann ich im März mit einen Rückgang rechnen“, prognostiziert Steffen Leonhard, neuer Chef der Arbeitsagentur Leipzig

Auch auf Landesebene wird der Trend positiv bewertet. Blende man jahreszeitliche Einflüsse aus, bleibe die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat weiter erfreulich, hieß es. Im Vergleich zu Februar 2016 sank die Zahl der Arbeitslosen um zehn Prozent. Die Arbeitslosenquote hatte im Februar 2016 bei 8,5 Prozent gelegen. Zugleich teilte die Bundesagentur mit, dass i m Februar fast 33 000 Stellen offen waren.

Von lyn / dpa