Mit „Everest“ eröffnete Yadegar Asisi vor 15 Jahren sein erstes 360-Grad-Panorama. Das Leipziger Erfolgsprojekt wurde zur Initialzündung für ähnliche Vorhaben in anderen Städten. Derzeit arbeitet der Künstler in seinem Atelier in Berlin-Kreuzberg an „Carolas Garten“, der ab Frühjahr 2019 zu sehen sein wird.