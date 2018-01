Auerbachs Keller wegen Wasserschaden für vier Wochen geschlossen

Leipzig. Das neue Jahr beginnt für Auerbachs Keller mit einer umfangreichen Renovierung: Seit 15. Januar wird im Großen Keller das Parkett erneuert. Deswegen ist das Hauptrestaurant mit seinen 450 Plätzen insgesamt vier Wochen geschlossen. Das Mobiliar wurde mit Plastikplanen abgeklebt, Lampen und Lautsprecher abgenommen und verpackt. Vorübergehend können die Gäste in den Historischen Weinstuben (150 Plätze) à la carte essen, die normalerweise nur für Sonderveranstaltungen geöffnet werden.

Laut Wirt René Stoffregen ist der Wasserschaden bereits im Februar 2017 passiert. Die Renovierung hat sich so lange hingezogen, weil über Wochen und Monate immer wieder Gutachter in Auerbachs Keller waren, um zu messen, wie tief die Feuchtigkeit ins Parkett eingedrungen ist. Nach Abschluss der Gutachten wurde die Reparatur dann gleich langfristig so geplant, dass sie in die umsatzschwache Zeit Anfang 2018 fällt.

Die meisten Mitarbeiter wurden in den Urlaub geschickt. Gezahlt wird die Parkettsanierung von der Versicherung. „Ärgerlich ist es trotzdem, denn die Plätze in den Historischen Weinstuben reichen nicht, um die Nachfrage zu decken“, bedauert Stoffregen. Diese Woche tagt in Leipzig ein großer Gefäßmediziner-Kongress mit 4000 Teilnehmern. „Den Umsatz hätte ich gern mitgenommen“, so der neue Keller-Wirt, der das Traditionslokal erst zu Jahresbeginn übernommen hat.

Schon vor fast einem Jahr war ein Verschleißteil am Gläser-Spüler kaputt gegangen, der im Großen Keller direkt an der Theke steht. Daraufhin war die ganze Nacht lang Wasser in den Keller gelaufen. Das aufgequollene Parkett war zwar noch begehbar, doch eine Reparatur unumgänglich. Jetzt sind Parkett und Estrich abgetragen und neuer Estrich aufgestrichen worden. Das neu verlegte Parkett muss nun mehrfach geschliffen und lackiert werden. Ab 12. Februar ist der Große Keller wieder geöffnet.

