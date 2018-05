Leipzig -

Der Autobauer Porsche lädt Schüler in den Sommerferien in seinem Leipziger Werk zu einer Entdeckertour abseits von Motoren und PS ein. In Zusammenarbeit mit der Auwaldstation sollen Jungen und Mädchen das 132 Hektar große Offroad-Gelände am Werk erkunden, wie Porsche am Donnerstag mitteilte.

Dafür werden verschiedene Stationen und eine Aussichtsplattform errichtet.

In dem Gelände sind unter anderem Auerochsen und Exmoor-Ponys sowie Bienen und Amphibien beheimatet. Die geführten Touren richten sich an Kinder der Klassenstufen drei bis sechs. Interessierte Schüler und Hortgruppen sich über die Auwaldstation anmelden.

Von LVZ