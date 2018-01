Auf Schnee folgt Mini-Frühling: Bis zu 13 Grad in Leipzig

Leipzig. Wer angesichts des leichten Schneetreibens am Montag in Leipzig auf winterliche Temperaturen gehofft hatte, der wird spätestens am Dienstag enttäuscht werden: „Eigentlich schlägt das Wetter in das andere Extrem um. Es wird nämlich für diese Jahreszeit extrem warm“, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag zu LVZ.de.

Demnach soll schon in der Nacht zu Dienstag mildere Luft von Südwesten her in Richtung Messestadt strömen. Tagsüber erwartet der DWD dann Temperaturen von bis zu sieben Grad. Am Mittwoch und Donnerstag wird es laut Vorhersage fast schon frühlingshaft in Leipzig: Das Thermometer soll dann auf bis zu 13 Grad steigen.

Zum Wochenende hin kann es laut Engelmann wieder kühler werden, es bleibt aber freundlich. An Schnee sei auch dann nicht zu denken. Ob es in dieser Saison überhaupt noch einen Wintereinbruch geben wird, konnte der Experte noch nicht sagen. „Der Januar ist aber eigentlich schon verloren“, so Engelmann. „Zumindest was den Winter anbelangt.“

jhz