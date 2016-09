Leipzig. Niederschwellig selbst Radio machen – das geht seit vielen Jahren beim Leipziger Bürgerfunk „Radio Blau“. Wochentags ab 18 Uhr ist das Programm der ehrenamtlichen Macher in der Messestadt zu hören. Für interessierte Neueinsteiger bietet der freie, unkommerzielle Sender in Zusammenarbeit mit der Hörfunk- und Projektwerkstatt (HuP) in den kommenden Wochen auch wieder Workshops an. Die reichen von Einführungen ins Interviewen und Recherchieren über das Know-How für Live-Übertragungen und Hörspiele bis zum DJ-Kurs.

Die Workshops finden in den Räumen des Senders in der Paul-Gruner-Straße 62 statt. Anmeldungen werden per Mail via presse@radioblau.de entgegen genommen.

Von mpu

Überblick über die Kurse DJing 14.9., 14 bis 18 Uhr Djing – nur für Mädchen und Frauen 21.9., 13 bis 18 Uhr Live-Übertragung im Radio 23.9., 13 bis 17 Uhr Radio-Reportagen 13.9., 13 bis 18 Uhr Radio-Beitrage selbst erstellen 19., 21. & 22.9, jeweils 13 bis 18 Uhr Hörspiele selbst gemacht 12. bis 14.9., jeweils 14 bis 18 Uhr Recherche für eigene Beiträge 12.9., 14 bis 17 Uhr Mehrsprachigkeit im Radio 20.9., 13 bis 17 Uhr Das Interview im Radio 16.9., 14 bis 18 Uhr Musik & Interview 20.9., 13 bis 17 Uhr Das Radio-Jingle 14.9., 10 bis 13 Uhr & 16.9., 13 bis 17 Uhr Radio-Moderation 15.9., 13 bis 17 Uhr

Mehr zu den Kursen: www.radioblau.de