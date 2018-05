Leipzig

Auch bei der Jubiläumausgabe des Wasserfestes in Thekla am See haben über zehn Teams am Samstag um den „Grand Pix de Nordost auf der Baggerwelle“ gekämpft. Die Aufgabe: Mit originellen und selbstgebauten Badewannen als Freizeitkapitäne über den Bagger zu rudern.

Musikalisch wurde der zweite Tag der 10. Ausgabe des Wasserfestes durch den Chor „Schönefelder Rotkehlchen“ der BBW-Kita begleitet. Die Tanzschule Jörgens und die VJM-Tanzgruppe The Hell Tigers und die Line Dancer der Volkssolidarität präsentieren ebenfalls ab 14 Uhr ihr Programm auf der Bühne.

Für Theater Freunde wurde „Der kleine König“ dem Theater der jungen Welt inszeniert und Bulli von RB Leipzig gab Autogramme. Für den Abend haben sich Nightfever und P 70 angekündigt.

Eröffnung mit Ministerpräsident Kretschmer

Ministerpräsidenten Michael Kretschmer hat das feucht-fröhliche Jubiläumsfest am Freitag um 18 Uhr mit dem obligatorischen Bierfassanstich eröffnet. Am Abend spielte die Band The Firebirds am „Bagger“.

Der Abschlusstag

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und einem Frühschoppen mit Blasmusik eine Stunde später. Sportlich wird es ab 11 Uhr beim Lauf und Volleyball für ­Kinder. Ab 14 Uhr ist Unterhaltung mit Alpha 69, dem Chor des Schönefelder Gymnasiums, den Black Hill Dancers und der Band Hoffmanns Garage angesagt. Um 15.30 Uhr lädt dann der Theaterbus noch einmal zu einer Begegnung mit dem „Kleinen König“ ein. Und Zoo-Liebling Lama Horst kommt um 16 Uhr auch noch vorbei.

