Seit Montag können wieder Fahrzeuge auf der Georg-Schwarz-Straße zwischen Hans-Driesch- und Philipp-Reis-Straße rollen. Der Abschnitt wurde am Vormittag nach rund zweijähriger Bauzeit freigegeben: In einer ersten Bauphase war von April bis Oktober 2017 der Bereich zwischen Hans-Driesch- bis William-Zipperer-Straße umgestaltet worden, in einer zweiten Phase von März bis Dezember 2018 der Abschnitt von der William-Zipperer- bis zur Philipp-Reis-Straße. Die insgesamt 750 Meter lange Strecke erhielt neue Fahrbahnen, Gehwege und Gleise, moderne Bahnstromanlagen und Fahrleitungen sowie energiesparende LED-Straßenlampen.

Anwohner: Noch mehr schlechte Straßen vorhanden

Verkehrs- und Tiefbauamtsleiter Michael Jana betonte am Montag, dass trotz der umfangreichen Bauzeit sowohl der Zeit- als auch der Kostenplan eingehalten wurden. Während der Trassenabschnitt zuvor zu Leipzigs schlechtesten Straßen zählte, sei er jetzt für seine Aufgaben in einer weiter wachsenden Stadt gerüstet; als nächstes Großvorhaben stehe in diesem Bereich in einigen Jahren die Erneuerung der Georg-Schwarz-Brücken an – gebaut werde voraussichtlich ab dem Jahr 2024. Zuvor werde 2020/21 die sogenannte Kleine Georg-Schwarz-Brücke ertüchtigt.

Im Vorfeld dieser Bauarbeiten will die Stadt im Umfeld der Brücken mehrere Ausweich- und Umleitungsstrecken erneuern – unter anderem die Franz-Flemming- und die Burgauenstraße. Dass dies vielen Anwohnern nicht ausreicht, machte gestern Helga Kühne aus der Karl-Schurz-Straße Leipzigs oberstem Verkehrsplaner am Rande der Freigabe energisch klar. „Jetzt ist unsere Straße die schlechteste von Leipzig“, erklärte sie ihm und forderte: „Die Stadt muss jetzt unbedingt etwas bei uns tun.“

Vorplatz der Leutzsch-Arkaden aufgewertet

In der Georg-Schwarz-Straße sorgen jetzt zwischen William-Zipperer- und Philipp-Reis-Straße Radfahrstreifen auf beiden Straßenseiten für mehr Sicherheit. Auf der stadteinwärtigen Seite wurden in Kombination mit 27 neuen Straßenbäumen 41 Längsparkplätze abgeteilt. Sogenannte Gehwegnasen sollen an den Einmündungen der Seitenstraßen die Sichtbeziehungen zwischen Fußgängern und Autofahrern verbessern und die Überquerung der Straße erleichtern. An der Querung zu den Leutzsch-Arkaden wurde die provisorische Ampel durch eine stationäre Anlage ersetzt, die bestehende Ampel an der Kreuzung Leutzscher Rathaus erneuert. Auch der Vorplatz der Leutzsch-Arkaden und die vergrößerte Einmündung an der Karl-Schurz-Straße haben durch Baumpflanzungen und neue Bänke an Aufenthaltsqualität gewonnen. Insgesamt wurden 30 Bäume neu gepflanzt, darunter Ulmen, Amber-, Ahornbäume und Zierkirschen. Insgesamt wurden rund 11,5 Millionen Euro investiert – inklusive Fördermittel des Freistaates und des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig.

Fahrleitungen an Hauswänden befestigt

Technik-Geschäftsführer Ronald Juhrs von den Leipziger Verkehrsbetrieben betonte, dass die Straßenbahn vor dem Umbau nur mit zehn Stundenkilometern durch den Abschnitt „geschlichen“ sei, weil der Gleiszustand nicht mehr Tempo zuließ. Ihre Fahrleitungen seien nun an Hauswänden befestigt, damit die normalerweise üblichen Masten nicht auf den schmalen Fußwegen kostbaren Platz wegnehmen. „Seit 2016 haben wir hier drei Haltestellen barrierefrei ausgebaut“, sagte er.

Mathias Wiemann vom Unternehmensbereich Netze der Wasserwerke erklärte, dass im Untergrund auch sämtliche Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle erneuert wurden. „Ich kann Ihnen versichern, dass wir hier in den nächsten 80 Jahren keinen Rohrschaden reparieren müssen“, so der Experte. André Berthold, Leiter der Abteilung Planung und Bau der Firma Netz Leipzig, fügte hinzu, dass ebenfalls rund 2300 Meter Strom- und Gasleitungen erneuert sowie rund 50 Hausanschlüsse wieder neu eingebunden wurden.

