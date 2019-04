Leipzig

„In mir singt ein Lied“ heißt die Veranstaltungsreihe in der Leipziger Oper. Untertitel: „Singen als Schlüssel zu verborgenen Erinnerungen“. Am Sonnabendvormittag trat die niederländische Opernsängerin Maartje de Lint bereits zum sechsten Mal vor ein gutes Dutzend Senioren mit Demenzerkrankung und stimmte bekannte Lieder an. Im Konzertfoyer des Musentempels am Augustusplatz ging es an diesem Morgen um die Stimulation des Klanggedächtnisses der gehandicapten Zuhörer, deren Verstandeskraft allmählich nachlässt oder schon stark beeinträchtigt ist. So stark, dass diese Menschen ohne Rundum-Betreuung im Alltag verloren wären. So sehr, dass ihnen ihr altes Leben und die Fähigkeit zu Kommunikation und Austausch nach und nach abhanden kommen. Die Musik als Muntermacher, als Weckruf, als Medium, das Verbindung wieder möglich macht – das ist der Ansatz von „In mir singt ein Lied“.

Gegenwärtig laufen 13 Medikamenten-Studien

Das im Mai 2018 gestartete Projekt von de Lint, der Oper und dem eingetragenen Leipziger Verein „Selbstbestimmt Leben“ sieht für diese Spielzeit noch zwei Singen vor. Auch diese beiden Konzerte im kleinen Kreis sind längst ausverkauft. Doch ab Herbst 2019 soll es eine zweite Spielzeit geben. Das 2003 gegründete Unternehmen Arzneimittelforschung Leipzig (AFL), momentan alleiniger Sponsor der Reihe, will auch dann weiter mitmachen. Die AFL ist ein Dienstleister auf dem Gebiet der medizinischen Forschung – und befasst sich vor allem mit neuropsychiatrischen Erkrankungen, bei denen das Gedächtnis in Mitleidenschaft gezogen ist. Die Auftraggeber sind Pharmafirmen. Gegenwärtig laufen 13 Medikamenten-Studien, von denen sich allein sechs mit Demenz beziehungsweise ihrer besonderen Form, der Alzheimer-Erkrankung, befassen.

„Wer betroffen ist, ist irgendwann isoliert“

Vor dem nach dem deutschen Psychiater und Neuropathologen Alois Alzheimer benannten Siechtum steht die Wissenschaft nach wie vor ratlos. „Die Therapieansätze der vergangenen 50 Jahre haben bislang nichts bewirken können. Sie richten sich gegen die Symptome, nicht aber gegen die Ursachen des degenerativen Prozesses im Gehirn“, sagt der promovierte Neurologe und leitende AFL-Studienarzt Erik Strauß. Drei Charakteristika seien typisch für Alzheimer-Demenz, von der weltweit gegenwärtig rund 50 Millionen Menschen betroffen sind: Das Hirn schrumpft, in den Nervenzellen bilden sich Eiweiß-Ablagerungen und zwischen den Neuronen machen sich Protein-Plaques breit. Die Folge: Informationen können nicht mehr verarbeitet und weitergeleitet werden. Im Laufe der Erkrankung sterben ganze Nervenzellen ab. Das führt zu einem fortschreitenden Abbau der geistigen Fähigkeiten, denn die Zellen im Gehirn können sich kaum erneuern. „Derzeit sind vier Wirkstoffe zugelassen“, sagt der 43-jährige Strauß, „doch sie kaschieren eben nur. Wer betroffen ist, ist irgendwann isoliert. Demenz-Stationen in Krankenhäusern befinden sich immer ganz oben, damit das Personal die sich verlaufenden Patienten schneller wiederfindet. Wir sprechen bei Alzheimer deshalb von einer ,abgeschobenen Krankheit‘“, erläutert Facharzt Strauß.

„Im Moment weiß niemand, wie die Krankheit genau entsteht“

Er und das Unternehmen AFL wollen mithelfen, dass sich an diesem unbefriedigenden Zustand etwas ändert. Einerseits durch Arzneimittel-Studien, an denen unmittelbar Betroffene und Menschen mit der Veranlagung, an Alzheimer zu erkranken, teilnehmen. Andererseits durch Früherkennung und Beratung. „Viele, die zu uns kommen, schickt der Hausarzt. Andere melden sich, weil die bisherige Medikation sie nicht zufriedenstellt oder weil sie im familiären Umfeld direkt mit Demenz konfrontiert sind“, schildert Tina Stibbe, die Geschäftsführerin der Firma. „Das Problem bei Alzheimer: Protein-Anreicherungen im Gehirn gibt es auch bei gesunden Menschen. Im Moment weiß halt niemand, wie die Krankheit genau entsteht. Offensichtlich spielt das Immunsystem beim Abbau des Denkvermögens eine gewichtige Rolle“, erklärt die 30-jährige Biochemikerin.

„Jede Studie hilft, die Krankheit besser zu verstehen“

Fakt ist: Die medizinische Wissenschaft steckt in puncto Alzheimer in einer Sackgasse. Gerade erst haben ein Biotech-Unternehmen aus den USA und ein Pharmakonzern aus Japan eine Testreihe mit einem Antikörper-Wirkstoff eingestellt, der den toxischen Eiweiß-Ansammlungen zu Leibe rückt. Diese Immuntherapie galt lange als potenzieller Heilsbringer. „Es hat sich aber herausgestellt, dass Aducanumab, so der Name des Wirkstoffs, gegen das Fortschreiten der Alzheimer-Demenz, gegen den kognitiven Verfall, keine zufriedenstellende Wirkung zeigt. Auch wir hatten Patienten, die an entsprechenden Studien teilgenommen haben“, sagt Stibbe. Natürlich sei das nicht gut. Nicht gut fürs Gemüt. „Denn die, die zu uns kommen, kommen ja auch mit großen Hoffnungen.“ Bei jüngsten Testreihen zu Migräne oder Multipler Sklerose hätten es neue Wirkstoffe zur Apothekenreife gebracht. Bei Alzheimer brauche die Menschheit wohl noch sehr viel Geduld. Nichtsdestotrotz ist die AFL-Geschäftsführerin zuversichtlich: „Jede Studie, auch die, die nicht zu einem neuen Medikament führt, hilft, die Krankheit besser zu verstehen.“

Kontakt zu AFL: Paul-Gruner-Straße 63; Telefon: 0341 9104884; E-Mail: info@af-leipzig.de; Internet: www.af-leipzig.de Kontakt zu Selbstbestimmt Leben Leipzig und Umgebung e.V.: Büttnerstraße 22, Telefon: 0341 24330566; E-Mail: info@sbl-leipzig.de; Internet: www.demenzberatung-leipzig.de

Von Dominic Welters