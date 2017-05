Leipzig. Weil die Deutsche Bahn Weichenbauarbeiten im Bereich der Berliner Straße durchführt, kommt es am Wochenende zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr. Betroffen ist der Streckenabschnitt Leipzig Nord bis Hauptbahnhof. Die Bauarbeiten beginnen am Freitag um 22 Uhr und enden am Montag um 4.30 Uhr, wie die Bahn mitteilte.

Auf folgenden Strecken gibt es Änderungen: Die S-Bahnen der Linie S 11 Leipzig – Stötteritz – Leipzig Hbf – Leipzig Messe fallen zwischen Leipzig – Stötteritz und Leipzig Messe aus.

Die S-Bahnen der Linie S 2 Markkleeberg – Gaschwitz – Leipzig – Bitterfeld – Dessau werden zwischen Leipzig Hbf und Rackwitz (Leipzig) umgeleitet und halten nicht in Leipzig Nord und Leipzig Messe. Als Ersatz von/zu den ausfallenden Halten fahren Busse zwischen Leipzig Hbf und Rackwitz (Leipzig).

Die S-Bahnen der Linie S 4 Riesa – Oschatz – Leipzig – Torgau – Falkenberg – Hoyerswerda verkehren im Raum Leipzig mit geringfügig späteren Fahrzeiten.

Die Züge der Linie RE 10 Leipzig – Falkenberg (Elster) – Cottbus werden zwischen Leipzig Hbf und Eilenburg durch Busse, mit geänderten Fahrzeiten, ersetzt.

Einige Züge der Linie RE 13 Magdeburg – Dessau – Leipzig werden im Raum Leipzig umgeleitet und verkehren dadurch mit geringfügig späteren Fahrzeiten. (Quelle: Deutsche Bahn)

