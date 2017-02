Leipzig. Zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr kann es am Samstag zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Plagwitz kommen. Die Initiative „Westwerk retten“ plant einen Aufmarsch, in dessen Verlauf mehrere Kundgebungen stattfinden sollen. Vom Jahrtausendfeld zieht der Demonstrationszug über die Gießer- und Naumburger Straße zum Bahnhof Plagwitz. Anschließend zieht der Marsch weiter über die Karl-Heine-Straße, Merseburger-, Aurelien-, und Josephstraße zur Lützner Straße und von dort zurück zur Karl-Heine-Straße. Die Versammlung endet mit einer Abschlusskundgebung vor dem Westwerk.

LVZ