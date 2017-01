Leipzig. Bereits seit vergangener Woche sind die Bauarbeiter auf dem Augustusplatz schwer am schuften. Ab Freitag ist es endlich soweit: Dann wird vor der Oper der erste Leipziger Eistraum eröffnet. Besucher können dort bis zum 5. März den Winter zelebrieren. Das Angebot umfasst unter anderem eine Eisstockbahn, eine 35 Meter hohe Winterrutsche oder eine Fahrt mit dem Riesenrad. Highlight ist die Eislaufbahn, die rund um den dortigen Brunnen errichtet wird: Mit einem Durchmesser von 35 Metern und einer Gesamtfläche von 960 Quadratmetern ist sie die größte runde Eisbahn Deutschlands, wie Arnold Bergmann, Geschäftsführer der Bergmann Event Gastronomie, die den Leipziger Eistraum organisiert hat, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte. Zugleich versicherte er „Eissicherheit bis 20 Grad Celsius“.

Natürlich ist auch für Verpflegung gesorgt. Besucher werden mit Glühwein, Baguettes, Kräppelchen, Grillwaren und weiterem verköstigt. Speisen und Getränke können wahlweise im Freien, in einer der 13 Pagoden oder im bis zu 250 Personen fassenden Partyhaus zu sich genommen werden. Dort wird auch regelmäßig Live-Musik zu hören sein: Am Freitag sorgen das Westernhagen-Double Andreas Weitersagen und die Gebrüder Blattschuss für eine zünftige Eröffnung. Für die Dauer des Eistraums sind auch Auftritte der Leipziger Eiskunstläuferinnen sowie der Leipziger IceFighters geplant. Am Rosensonntag wird zudem der Karneval mit einer Eisparty gefeiert.

Etwa eine halbe Millionen Euro hat Arnold Bergmann in die Neuanschaffungen für den Leipziger Eistraum investiert, auch in den zwei kommenden Jahren wird es die Veranstaltung geben. Bergmann möchte den Eistraum zu einem „festen Punkt im Programmplan der Stadt“ machen. Die Idee sei auch auf Wunsch der örtlichen Gastronomen und Unternehmer entstanden: „Leipzig ist nach dem Weihnachtsmarkt noch frisch. Wir möchten Einwohnern und Touristen auch nach dieser Zeit eine Anlaufstelle in der Innenstadt bieten“, ergänzte Walter Ebert, Leiter des Marktamtes.

Der Leipziger Eistraum öffnet am Freitag ab 12 Uhr seine Pforten für Besucher, um 17 Uhr findet die feierliche Eröffnung statt, zu der auch Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) erscheint. Angebot, Programmplan und Preise gibt es unter www.leipziger-eistraum.de. Dort sind auch Reservierungen möglich.

Von Christian Neffe