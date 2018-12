Leipzig

Hier muss sie sein, die Wichtelwerkstatt. In einer Villa in Möckern. Zwei Druckmaschinen brummen im Souterrain und spucken Fensterbilder und Wandsticker für die Jüngsten aus. Weihnachtselfen, Mäusechor oder der Weihnachtsmann auf dem Moped zaubern auch Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht. Im zweiten Raum summt eine Nähmaschine, entstehen handgenähte Füchse, Feen, Bärchen oder Eisbären. Im dritten Raum werden ganze Stapel von Kartons zu Päckchen gefaltet. In diesem Raum gehen die Produkte des Leipziger Unternehmens Tinyfoxes („Kleine Füchse“) auf die Reise in die Kinderzimmer in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Grafikdesignerin Kristin Franke, Gründerin von Tinyfoxes, an ihrem Arbeitsplatz. Quelle: Christian Modla

Mit viel Liebe zum Detail

Kristin Franke hat sie voll im Griff, die Wichtel, deren Chefin und Erfinderin sie ist. Drei Etagen höher, unterm Dach besagter Villa, erschafft die 36-Jährige all die zauberhaften Geschöpfe selbst. Sie schreibt Vorlesebücher, die sie selbst illustriert. Im Juni ist eine Stoffwerkstatt hinzugekommen. Zusammen mit Maßschneiderin Anika Riedel (28) entwirft und erdenkt die Wahlleipzigerin kleine, feine Sachen, die fantasievolle Kinder lieben: Rucksäcke in Fischform, Kopfkissen mit Taschen für das Lieblingsbuch oder Lieblingskuscheltier, Beutel zum Kastaniensammeln, Haifisch-Federmappen, Sternenkissen, Geburtstagskronen.

Für die Kleinsten nur das Beste

Kristin Franke hat hohe Qualitätsansprüche. Sie legt Wert auf unbedenkliche, mit Sinn und Verstand hergestellte Produkte, verwendet vorgewaschene Stoffe oder Sicherheitsaugen mit Gewinde. Alle Stoffe sind in Europa produziert. „Die Leute wollen keine Massenware aus Asien, das muss dann aber auch bezahlt werden“, stellt sie klar.

Opa schenkte ihr seine Meisterschere

Die gebürtige Oberlausitzerin freut sich, dass ihr 83-jähriger Großvater noch miterleben kann, wie sie in seine Fußstapfen tritt. Als Kind verbrachte sie viel Zeit in dessen Schneiderei in Kamenz. Zwischen Knöpfen und Garnspulen brachte er ihr das Nähen bei. Dieses Jahr befreite er mit Stolz seine alte Meisterschere vom Rost und reichte sie symbolisch an die Enkelin weiter.

Erst vor zweieinhalb Jahren hat Kristin Franke ihre Firma gegründet. Die studierte Germanistin zog 2007 nach Leipzig, arbeitete zunächst als Fernsehautorin. Die Sektkorken knallten, als sie im November mit ihrem ersten Buch tagelang bei Amazon unter den Top 50 platziert war: „Für so einen Miniverlag ist das genial!“ Die fleißige Jungunternehmerin arbeitet mittlerweile schon an ihrem elften Buch.

Familie und Parteiarbeit

Die Nachmittage sind Kristin Frankes drei Kindern und dem Haushalt in Gohlis vorbehalten. Der große Sohn ist zehn Jahre alt, das Zwillingspärchen sieben Jahre. Außerdem gehören drei Katzen zur Familie – und zum Überwintern in diesem Jahr noch drei kleine Igel. Als ob das alles noch nicht genug wäre, engagiert sich Kristin Franke obendrein in der Politik. Erst vor einem Jahr sind sie und ihr Mann Daniel Franke in die FDP eingetreten, viele Abende und viele Samstage gehören nun der Parteiarbeit.

Im Januar entscheidet sich, ob die Unternehmerin Spitzenkandidatin in ihrem Wahlkreis für den sächsischen Landtag wird. „Mit drei schulpflichtigen Kindern liegt mir die Bildungspolitik am Herzen. Aber auch die Handwerkspolitik, da mein Vater und mein Opa Handwerker waren.“ Die junge Frau verspricht frischen Wind und transparente Politik, die sich an den Menschen orientiert und auf Inhalte konzentriert. Ihr Ehemann, der ebenfalls selbstständig ist und Online-Portale für Finanztests und Finanzvergleiche betreibt, unterstützt sie dabei.

Sollte es tatsächlich so kommen, dass Kristin Franke aus der Zauberwelt in die Politik wechselt, dann werden ihre Mitarbeiter das Unternehmen am Laufen halten. Im Arbeitszimmer hängt jedenfalls schon die Liste mit Ideen für Osterprodukte.

Von Kerstin Decker