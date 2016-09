Leipzig. Der Ausbau der Wurzner Straße geht ab kommenden Dienstag weiter. Wie die Stadt mitteilte, wird auf dem Abschnitt zwischen der Annenstraße und dem Haus Nummer 144 gebaut. Zunächst wird die Fahrbahn stadteinwärts erneuert, anschließen die in Richtung stadtauswärts.

In dieser Zeit wird der Verkehr in die jeweilige Richtung umgeleitet. Stadteinwärts verläuft die Strecke über die Portitzer Straße und die Eisenbahnstraße. Stadtauswärts werden Autofahrer gebeten, über die Bautzmannstraße, Eisenbahnstraße und Portitzer Straße zu fahren. Die Straßenbahn fährt in der gesamten Bauzeit auf der gewohnten Strecke.

Zu dem Bauvorhaben gehören auch die Einrichtung einer behindertengerechten Ampel, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und das Verlegen neuer Leitungen. Mitte November soll alles abgeschlossen sein.

pad