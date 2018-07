Leipzig

Der Zoo Leipzig und die Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) zeigen in der Ausstellung ORIGINALE_18, wie sich Zoo und Kunst verbinden lassen. „Durch die Übersetzung in Farbe und Form abstrahieren und befragen die Künstler das Tier als Gegenüber neu“, schrieb der Zoo in seiner Pressemitteilung.

Es werden unter anderem Malereien, Grafiken und Fotografien von jungen Künstlern gezeigt, die überwiegend an der Leipziger Hochschule studiert haben. Die Ausstellung ist der Auftakt zu einem Programm, in dem sich Zoo und Hochschule neu begegnen und ihre historische Verbindung fortschreiben. Der Zoo Leipzig galt seit seiner Gründung als Atelier für das Naturstudium der HGB-Studenten, das einen wesentlichen Teil ihrer Ausbildung ausmachte.

Die Ausstellung findet vom 17. Juli bis 11. August im Telemannsaal der Kongresshalle statt. Dazu werden Workshops angeboten, in denen Interessierte in verschiedene Kunstrichtungen eintauchen können.

ThTh