Leipzig

Professorin Gisela Weiß steht mit einer Kamera um den Hals in einem kleinen hellen Raum des Leipziger Schulmuseums, sie ist sichtlich stolz: „Das Publikum sieht gar nicht, was für eine immense Arbeit hinter so einer Ausstellung steckt“, sagt sie. Neben ihr eine Schriftrolle, auf der anderen Seite hängt das Horn eines Widders von der Decke. „Von der Auswahl der Objekte, über den Aufbau, bis hin zu den Erklärungen. Die Studierenden müssen lernen, die Dinge auf das Wesentliche zu reduzieren.“ Nun ist es geschafft: Ihre Zöglinge, Jessica Krischker (22) und Jelle Hofs (21), bespielen im Schulmuseum zwei Räume. Sie widmen ihre erste Ausstellung den Einblicken in das jüdische Leben.

Zur Galerie Gewürzsegen, heilige Erde und Schicksalsfest – das Judentum ist geprägt von Ritualen und historischen Bezügen. Ein virtueller Gang durch die Ausstellung „10 x jüdisches Leben“.

„Es war reizvoll, sich ein Thema zu erarbeiten, über das ich selbst so wenig weiß“, sagt Krischker. Sie und ihr Kommilitone Jelle Hofs lernten im Gespräch mit dem Leipziger Rabbiner Zsolt Balla viel über das Judentum. Aus seiner israelitischen Gemeinde zu Leipzig stammen sämtliche Ausstellungsstücke. „Sie skizzieren die Stationen und die wichtigen Feste im jüdischen Leben“, erklärt Krischker. Die Fotografien an den Wänden kommen von Sylvia Hauptmann. Der Direktor des Schulmuseums, Thomas Töpfer, begrüßt die Zusammenarbeit mit den Studierenden der HTWK und insbesondere deren Themenwahl: „Judentum und jüdisches Leben, das sind Themen von hoher Relevanz. Die Reichspogromnacht jährt sich zum 80. Mal und Antisemitismus bleibt leider ein Thema.“ Die Ausstellung ist noch bis Januar im Schulmuseum zu sehen.

Von Anna Flora Schade