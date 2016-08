Leipzig. Vom kommenden Jahr an müssen deutlich mehr Bewohner der Stadt Zweitwohnungssteuer zahlen. Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) plant für 2017 mit rund 1,3 Millionen Euro sogar eine Verdoppelung der Einnahmen. Grund: Zum einen erweitert sich nach Gerichtsurteilen der Kreis der Steuerpflichtigen. Zum anderen beschloss der Stadtrat bereits im Juni eine Anhebung der Steuer von zehn auf 16 Prozent, nachdem das Leipziger Verwaltungsgericht im Dezember 2015 den bisherigen degressiven Leipziger Steuersatz für rechtswidrig erklärt hatte. Für dieses Jahr sieht der kommunale Haushalt noch Zweitwohnungssteuereinnahmen in Höhe von lediglich 600. 000 Euro vor.

Die Steuer wird ab 1. Januar einheitlich 16 Prozent der Nettokaltmiete der Nebenwohnung betragen. Zahlen muss, wer tatsächlich Inhaber der Wohnung ist. Das wird grundsätzlich für Personen angenommen, die mit einer Nebenwohnung in Leipzig gemeldet sind. Derzeit sind das 10 .137 Personen. Nach der neuen Satzung über die Zweitwohnungssteuer, die noch im Finanzausschuss und im Stadtrat beraten wird, werden auch Leipziger, die in der Stadt neben ihrer Haupt- weitere Wohnungen haben, zweitwohnungssteuerpflichtig, ebenso 4500 Auszubildende und Studenten, die bislang von der Steuer befreit sind. Selbst wenn davon auszugehen sei, dass dann zwei Drittel von ihnen ihren Hauptwohnsitz in Leipzig anmelden, rechnet das Finanzdezernat vor, würde immer noch eine halbe Million Euro von diesem Personenkreis an die Stadt fließen.

Unabhängig davon will die Kommune Azubis und Studenten jedoch auch künftig einen Zuzugsbonus von 150 Euro gewähren. Dazu müssen sie nur ihren Hauptwohnsitz nach Leipzig verlegen.

Klaus Staeubert