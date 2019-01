Leipzig

Zur Halbzeit zählte die Skulpturen-Ausstellung Eiswelt Leipzig jetzt den 60 000 Besucher. Die Gäste waren aus dem fernen Neubrandenburg eigens für ein erlebnisreiches Wochenende nach Leipzig angereist. „Keine Seltenheit“, meinte Eiswelt-Projektleiter Oliver Hartmann. Viele der Gäste kämen aus dem Umland, manche eben auch aus dem weiteren, schmunzelte er.

Axel und Corinna Rathsmann hatten am Sonnabend schon fast dreieinhalb Stunden Autofahrt hinter sich, als sie am Eingang von Hartmann mit einem Präsentkorb samt Einkaufs- und Eisweltgut-schein überrascht wurden. Eine halbe Stunde benötigten die beiden dann für den Parcours aus Eis. Wie berichtet, hatten 25 Künstler etwa drei Wochen an den 30 Bildszenen mit rund 70 Figuren gesägt, gemeißelt und gefeilt. Das Völkerschlachtdenkmal, der Zoo, das Doppel-M der Messe, das Messemännchen und vieles mehr entstanden. „Einer meiner Favoriten ist ja der Bach“, meinte Hartmann. Tatsächlich thront der berühmte Musiker, geschickt ausgeleuchtet wie alle Szenen der Schau, überlebensgroß am Ende der Ausstellung über dem Gang.

Eisige Parkbank ausgesessen

Sehr beliebt bei den Besuchern ist ganz offensichtlich aber auch die Parkbank ganz aus Eis im Eingangsbereich. Durch die Körperwärme der „Besitzer“ ist sie schon ganz ausgesessen. Minus zehn Grad Innentemperatur hielten ansonsten die Figuren in Form, erzählte Hartmann. Das sei die für Eis günstigste Temperatur.

Die halbe Stunde für einen Rundgang wie bei Familie Rathsmann sei deshalb gar nicht so selten. Er empfehle Besuchern, sich zwischendurch in der Hütte bei einem Kaffee oder Glühwein aufzuwärmen. Die Eiswelten im Zeltdorf am Bayerischen Bahnhof sind noch bis zum 3. März geöffnet. „Wir hoffen, dass wir bis dahin noch die 100 000 Besucher voll kriegen“, meint Hartmann.

