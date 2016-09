Leipzig. Wer in den kommenden Tagen eine Bahnreise plant, braucht im Großraum Leipzig starke Nerven. Weil im Hauptbahnhof und an umliegenden Gleis- und Signalanlagen gebaut und umsortiert wird, kommt es ab der Nacht zum Donnerstag elf Tage lang zu erheblichen Einschränkungen und Änderungen im Zugverkehr bis hin zur Vollsperrung des Hauptbahnhofes am Sonntag, dem 25. September. Hauptsächlich geht es dabei um schnellere Ein- und Ausfahrzeiten für Fernzüge.

Nach Schätzungen der Bahn sind von den geänderten Fahrplänen über 300 000 Reisende im Nahverkehr und 25 000 Fernreisende betroffen. Bahnsprecher Jörg Bönisch riet dringend, „sich vor Fahrtantritt über aktuelle Fahrplanänderungen zu informieren“.

Erste Programm- und Weichenwechsel erfolgen in der Nacht vom kommenden Mittwoch zu Donnerstag, begleitet von diversen Gleissperrungen an weiteren Tagen.

Auch Citytunnel Leipzig dicht

Von Mittwoch, 21. September (8 Uhr) bis Sonntag, 25. September (8 Uhr) kann die Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs gar nicht mehr von Zügen angefahren werden. An diesen vier Tagen bleibt auch der Citytunnel komplett dicht. Zusätzlich wird die Ostseite des Leipziger Hauptbahnhofs am 25. September von 0 Uhr bis 8 Uhr gesperrt, um Wartungs- und Reinigungsarbeiten ausführen zu können. Die Promenaden im Hauptbahnhof und die Parkhäuser öffnen wie gewohnt.

Konzept für Ersatzverkehr

Die Deutsche Bahn und weitere betroffene Bahnen haben für den betroffenen Zeitraum ein umfassendes Ersatzverkehrskonzept organisiert. Alle Fahrplanänderungen sind bereits im elektronischen Fahrplan hinterlegt und werden damit bei Reiseauskünften im Internet, an den Fahrkartenautomaten oder im Reisezentrum automatisch angezeigt.

An den Umsteigebahnhöfen sind zusätzliche Servicemitarbeiter und Zugpersonale im Einsatz, um den Reisenden behilflich zu sein.

Infos per Internet und Hotlines

Informationen zu den Abfahrts- und Ankunftszeiten gibt es an den Aushängen auf den Bahnhöfen, in der online Fahrplanbroschüre, bei der Service-Nummern der Deutschen Bahn: BahnBau-Telefon 0800 5996655 (kostenlos) und Servicetelefon der S-Bahn Mitteldeutschland: 0341 26696622. Die andere Bahnen in Mitteldeutschland sind unter folgenden Service-Telefonnummern zu erreichen: Hotline Abellio Rail: 0800 2235546 (kostenlos), Kundentelefon Erfurter Bahn: 0361 742072505 (Ortstarif) und Service-Telefon Mitteldeutsche Regiobahn: 0341 231898288 (Ortstarif). Informationen im Internet unter www.bahn.de/reiseauskunft, www.bahn.de/bauarbeiten, www.abellio.de, www.erfurter-bahn.de, www.mitteldeutsche-regiobahn.de oder im mdr auf Texttafel 738.

Von Winfried Mahr