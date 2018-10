Leipzig

Die Zufahrt vom Dittrichring zum Thomaskirchhof und zum Markt bleibt deutlich länger gesperrt als geplant. Auf LVZ-Anfrage bestätigte die stadteigene Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV), dass die ursprünglich am 12. Oktober geplante Verkehrsfreigabe nicht mehr zu halten sei. Die Bauzeit verlängere sich um rund drei Wochen. Jetzt wird der 9. November als neuer Freigabetermin anvisiert. Die Buslinie 89 muss bis dahin weiter eine Umleitung fahren, derweil Autofahrer über den oberen Dittrichring touren müssen. Begründet wird die längere Bauzeit mit zusätzlichen Bauleistungen am Ring und Hygieneproblemen. So soll das Gesundheitsamt für eine neu verlegte Trinkwasserleitung zunächst keine Hygienefreigabe erteilt haben, sondern erst nach einer erneuten Probe-Entnahme.

Die LVV weist Vorwürfe von Anwohnern zurück, nach denen die Arbeiten zum Stillstand gekommen sein sollen. „An den verschiedenen Stellen der Baumaßnahme wurde jederzeit gearbeitet“, stellte Sprecher Marc Backhaus klar. „Die Arbeiten am Thomaskirchhof wurden für eine Woche unterbrochen, um dafür in der Gottschedstraße weiterzuarbeiten. Hier kam es ebenfalls zu einer Unterbrechung der Arbeiten auf Grund des Asphalteinbaus und der Neuverlegung der Induktionsschleifen. Anschließend wurden die Arbeiten auf der Seite Thomaskirchhof wieder aufgenommen. Die Baustelle war einmal drei Tage nicht besetzt, da wir auf eine Materiallieferung gewartet haben.“

Derzeit wird an der Fertigstellung eines Regenüberlaufbauwerks gearbeitet. Da-nach wird eine Interimsentwässerungsleitung rückgebaut und verfüllt. In dieser Wochen ist innerhalb des Thomaskirchhofs mit einer Einengung zu rechnen, da dort eine neu verlegte Trinkwasserleitung eingebunden wird.

Von Andreas Tappert