Bauarbeiten im Leipziger Südosten – Trams 2, 10 und 16 fahren Umleitung

Leipzig. In der Philipp-Rosenthal-Straße wird ab Mittwoch, dem 4. Oktober, an den Gleisen gebaut. Die Leipziger Verkehrsbetriebe teilten mit, dass die Bauarbeiten zwischen der Straße des 18. Oktober und der Linnéstraße stattfinden. Sie dauern bis zum 14. Dezember an. In dieser Zeit ist die Philipp-Rosenthal-Straße für den Autoverkehr gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Vom 4. Oktober bis zum 26. November fahren die Straßenbahnlinien 2, 10 und 16 eine Umleitung. Linie 2 verkehrt verkürzt zwischen Grünau-Süd und der Ersatzendstelle Wilhelm-Leuschner-Platz und weiter im selben Fahrzeug als Straßenbahnlinie 10 in Richtung Wahren. Die Linie 10 fährt ebenfalls verkürzt nur zwischen Wahren und ab der Haltestelle Augustusplatz, auch im selben Fahrzeug, weiter als Linie 2 Richtung Grünau-Süd.

Die Tram 16 nimmt zwischen dem Augustusplatz und dem Halt Triftweg eine Umleitung über die Karl-Liebknecht-Straße und Arno-Nitzsche-Straße.

