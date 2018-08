Leipzig

In der Bornaischen Straße im Leipziger Stadtteil Connewitz beginnen ab Montag Sanierungsarbeiten am Wasser- und Abwassersystem. Wie Stadt, Verkehrsbetriebe und Wasserwerke am Freitag mitteilten wird der Baubereich zwischen Wiedebachplatz und Ecksteinstraße bis voraussichtlich zum 6. Dezember für den Verkehr in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. Fahrzeuge, die stadteinwärts unterwegs sind, können die Bornaische Straße ebenso in gewohnter Weise passieren wie die Straßenbahnen der Linien 9 und 11.

Umleitungen eingerichtet

Der Verkehr Richtung Süden wird über die Karl-Liebknecht-Straße, die Wolfgang-Heinze-Straße, die B 2 und den Goethesteig umgeleitet. Aus dem östlichen Teil der Stadt verläuft die Umleitung über die Arno-Nitzsche-Straße zur selben Strecke oder über die Zwickauer Straße, die Karl-Jungbluth- und die Prinz-Eugen-Straße. Anlieger erreichen den Bauabschnitt ab der Wolfgang-Heinze-Straße über die Prinz-Eugen-Straße.

550 Meter neue Trinkwasserleitung

Insgesamt investieren die Wasserwerke zunächst 690.000 Euro, um unter anderem 550 Meter Trinkwasserleitung zu sanieren und Hausanschlüsse umzubinden. Die Bauarbeiten sind Bestandteil umfangreicher Erneuerungen in der Bornaischen Straße, die eigentlich 2019 beginnen sollten. Wegen „komplexer Planungsverfahren“ sei der Start für den Hauptteil jedoch auf das Jahr 2020 verschoben worden.

Von anzi