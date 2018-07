Leipzig

Die Messestadt verändert ihr Gesicht. Baukräne ragen an vielen Ecken Leipzigs in die Höhe. Am Lindenauer Hafen wächst ein komplett neues Stadtviertel empor, auch am Eutritzscher Freiladebahnhof und am Bayerischen Bahnhof sollen perspektivisch weitere neue Quartiere mit tausenden Wohnungen entstehen. Historische Gebäude wie die Alte Hauptpost am Augustusplatz, die Heeresbäckerei in Möckern oder die ehemaligen Bleichert-Werke in Gohlis werden aufwendig saniert.

Der schon seit Jahren anhaltende Bauboom hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie die Leipziger Industrie- und Handelskammer (IHK) für ihren aktuellen Investitionsreport ermittelt hat, gibt es derzeit im gesamten Kammerbezirk mehr als 60 Großprojekte in einem Gesamtumfang von über 4,8 Millionen Euro. Bauvorhaben im Umfang von 2,1 Milliarden Euro befinden sich in der Vorbereitung. Ein Großteil der Investitionen, etwa 2,7 Milliarden Euro, wird bereits Realität.

Die Übersicht zeigt: Nicht nur die Privatwirtschaft nimmt eine Menge Geld in die Hand. Auch kommunale Unternehmen wie die Wasserwerke und die Stadt selbst stemmen Großinvestitionen, um die Infrastruktur fit für die Zukunft zu machen und das prognostizierte Bevölkerungswachstum auf rund 700.000 Einwohner zu stemmen.

Das sind die 20 größten Investitionen in Leipzig:

Von Robert Nößler