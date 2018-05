Leipzig

Noch in diesem Jahr soll die gesperrte Bauernbrücke am Auensee durch eine Aluminiumkonstruktion ersetzt werden. Das teilte die Stadt Leipzig am Mittwoch mit. Im Sommer müssen Radfahrer und Fußgänger aber auf die Verbindung zwischen Wahren und See verzichten.

Seit rund einem halben Jahr ist die bisherige Holzkonstruktion aus dem Jahr 1995 dicht. Sie kann wegen Pilzbefall nicht mehr genutzt werden. Jetzt soll es schnell gehen: Aus Sicherheitsgründen will die Stadt die Brücke bis Ende Mai demontieren lassen.

Alubrücke für 400.00 Euro

Im August beginnen die Vorbereitungen für den neuen Überweg zwischen der Straße „Am Hirtenhaus“ und dem östlichen Ufer des Auensees. Zuerst muss eine Auflagenbank für die neue Alu-Brücke geschaffen werden, so die Stadt weiter. Wegen des Naturschutzes können die eigentlichen Bauarbeiten dann erst im Oktober beginnen.

Rund 400.000 Euro investiert die Kommune in den neuen Steg, der rund 15 bis 20 Prozent leichter sein soll als die alte Brücke aus Brettschichtenholz. Die Stadt geht davon aus, dass das Alu-Konstrukt auch widerstandsfähiger sein wird. Bis Ende Dezember will das Baudezernat die Arbeiten abschließen – und damit rund drei Monate eher als ursprünglich geplant.

Kein Provisorium

Ein Ersatzbau für die Sommermonate 2018, wie vom Stadtbezirksbeirat Nordwest gefordert, ist vom Tisch. Die Verwaltung führte in einer Stellungnahme für den Stadtrat ins Feld, dass ein Provisorium zu aufwendig sei. Planungen und die Berücksichtigung von Naturschutzbelangen machten aus Sicht des Baudezernats eine kurzfristige Umsetzung unmöglich.

Wer in diesem Sommer also aus Wahren per Pedes oder Rad zum Auensee möchte, muss den Bogen über die Rittergutsstraße in Kauf nehmen. Ein Fußweg biegt von dort in Richtung Parkeisenbahn-Station ab.

Von lyn