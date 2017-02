Leipzig. Spatenstich in prominenter Lage: Am Montag ist am Lindenauer Hafen im Westen der Messestadt mit dem Bau von drei fünfgeschossigen Wohnhäusern begonnen worden. Die Gebäude auf dem einstmals als „Los 2“ ausgelobten Areal sollen in 20 Monaten fertig gestellt sein, heißt es. Der „Wohnpark Aqua LindHa“ beinhaltet dann 66 Wohnungen, eine Gewerbeeinheit und 67 Stellplätze.

Das Vorhaben ist die erste große Baustelle für mehrgeschossige Wohnungen am ehemaligen Industriehafen im Stadtteil Neulindenau. Bereits im vergangenen Jahr waren mehrere mittlere und kleine Baustellen in Betrieb genommen worden. Nach dem „Aqua LindHa“ sollen in den kommenden Jahren neun weitere Großprojekte folgen, zudem sind auch eine Kindertagesstätte, verschiedene Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten geplant.

Projektstudie des "Wohnpark Aqua LindHa" Quelle:

500 neue Wohnungen auf 40.000 Quadratmetern

Im Sommer 2016 hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den Grundstein für das neue, etwa 40.000 Quadratmeter große Stadtviertel gelegt. Zuvor war der Hafen an das Gewässernetz der Stadt angeschlossen und die verschiedenen Bauflächen peripher erschlossen worden. Insgesamt sollen am Lindenauer Hafen in den kommenden Jahren bis zu 500 neue Wohnungen entstehen. „Mit dem Lindenauer Hafen haben wir als Stadt bereits 2008 die Weichen für ein wachsendes Leipzig gestellt. Mit einer sorgfältigen und zielgerichteten Entwicklung ist es gelungen zu zeigen, wie Qualität, Vielfalt und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können“, so Jung zur Feier des Spatenstichs am Montag.

Zu Beginn der Vergabe der Flächen lief allerdings nicht alles nach Plan, zum Teil lagen die Ansprüche von Kommune und einzelnen Investoren zu weit auseinander. Letztlich mussten vorgehaltene Areale auch neu vergeben werden. Denn die Stadt Leipzig setzt im Quartier auf eine möglichst vielfältige Nutzung, will neben hochpreisigen Objekten in direkter Wassernähe auch sozialen Wohnungsbau etablieren. Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) freute sich am Montag: „Auch mit dem Wechsel der Investoren ist es gelungen, die Qualität des Entwurfes aus dem Wettbewerb zu halten. Die Gebäude werden für eine hohe Nutzungs- und Lebensqualität stehen und das ganze Quartier beleben.“

Von mpu