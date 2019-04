Leipzig

Rein und klar soll das Wasser sein, das wir aus dem Hahn zapfen. Um das zu garantieren, betreiben die Leipziger Wasserwerke in Probstheida ein Trinkwasserlabor, um pro Jahr rund 8000 Trinkwasserproben zu analysieren. Doch um die Versorgung einer wachsenden Stadt auch in den nächsten Jahrzehnten zu sichern, genügt die bestehende Einrichtung nicht mehr. Deshalb bauen die Wasserwerke nun ein neues Labor auf ihrem Areal in Probstheida, für das am Montag symbolisch der Baustart vollzogen wurde. Gut fünf Millionen Euro kostet das moderne Analyse- und Messzentrum. Es gehört zu den maßgeblichen Investitionen 2019, die sich die Wasserwerke insgesamt 79,5 Millionen Euro kosten lassen. Das sind etwa 22 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Labor soll bis Juni 2020 fertig sein

„Der Neubau des Labors ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Sicherung einer verlässlichen Trinkwasserversorgung in Leipzig und in der Region“, betonte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke), der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Wasserwerke ist. Gegenüber dem Labor entsteht ein Garagenkomplex für moderne Messfahrzeuge. Notwendig wird der Neubau auch, weil Gesetze sich verschärfen, Grenzwerte strenger werden, die Ansprüche der Kunden wachsen.

„Normen und gesetzliche Vorgaben schreiben genau vor, welche Parameter zu untersuchen sind. Das können bis zu 100 sein, die in einer Probe analysiert werden“, erläuterte Heiko Schulze, der Leiter des Betriebslabors. „Unsere Analyse beginnt nicht erst am Zapfhahn des Verbrauchers, sondern bereits bei der Beurteilung des Rohwassers.“ Dabei werde die Messtechnik immer präziser.

Bis Juni 2020 soll das neue Labor fertig sein, in dem einmal 25 Mitarbeiter beschäftigt sein werden. Das Abwasser wird separat im Klärwerk Rosental kontrolliert.

Etwa 57,7 Millionen Euro investieren die Wasserwerke, um ihr Trink- und Abwassernetz zu modernisieren. Ein Schwerpunkt ist die Kanalsanierung. Sie beteiligen sich auch an koordinierten Baumaßnahmen – etwa an der Plagwitzer Brücke sowie an der Huttenstraße in Kooperation mit Stadt und Leipziger Verkehrsbetrieben.

Klärwerk Rosental wird ausgebaut

Ein Schwerpunkt bei der Planung 2019 ist das Klärwerk im Rosental, das nahezu komplett ausgelastet ist und daher dringend erweitert werden muss. Im Mai soll der Genehmigungsantrag eingereicht werden. „Dabei geht es um zwei große Ausbaupakete“, erläuterte Ulrich Meyer, der Technische Geschäftsführer. Das Volumen der Belebungsbecken, in denen die biologische Behandlung des Abwassers erfolgt (derzeit: 100 000 Kubikmeter) werden um 30 000 Kubikmeter erweitert.

„In einem zweiten Schritt werden wir die mechanische Reinigungsstufe erneuern und modernisieren.“ Je nachdem, wie stark Leipzigs Bevölkerungs tatsächlich wächst, bestehe die Möglichkeit, noch einmal 30 000 Kubikmeter biologisches Behandlungsvolumen zu schaffen. Dabei wollen die Wasserwerke die nächsten Jahre um die 100 Millionen Euro investieren. Gebaut wird platzsparend – das heißt die Reinigungsstufen werden „gestapelt“. Insgesamt 8,4 Millionen Euro werden dieses Jahr für Klärwerke ausgegeben.

Fernleitungsring soll geschlossen werden

Detailplanungen beginnen in diesem Jahr für den Neubau des Wasserwerkes in Naunhof sowie die Erweiterung der Behälterstandorte auf dem Schwarzen Berg bei Taucha und auf dem Galgenberg bei Liebertwolkwitz. Ein Großprojekt wird auch das Schließen des Fernleitungsringes im Südwesten sein. Etwa sechs Kilometer fehlen noch – derzeit laufen Variantenuntersuchungen für die Trasse, die bis Ende 2026 von der Koburger Straße in Markkleeberg kommend am Nordufer des Cospudener Sees entlang entstehen soll.

