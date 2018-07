Leipzig

Die Baufahrzeuge sind angerollt, am Montag ging es los: Die Leipziger Verkehrsbetriebe erneuern die Gleiskurve auf der Westseite des Hauptbahnhofs vom Willy-Brandt-Platz zur Kurt-Schumacher-Straße. Viele Autofahrer hatten sich offenbar bereits auf die Empfehlung eingestellt, den Bereich am Ring weiträumig zu umfahren. Wer trotzdem die Strecke nehmen musste, stand am frühen Morgen erstmal im Stau.

Zur Galerie Die Leipziger Verkehrsbetriebe erneuen eine Gleiskurve am Ring vor dem Hauptbahnhof. Zum Baustellenstart am 16. Juli 2018 standen Autofahrer am frühen Morgen im Stau. Fotos: André Kempner

Vor dem Hauptbahnhof sind die Geradeausspuren in Richtung Tröndlinring gesperrt. Und das bleibt auch bis zum 29. Juli so. Anlieger können in die Kurt-Schumacher-Straße ein- und ausfahren. Wer aus dem Norden kommt, kann derzeit die Gleise in Richtung Georgiring queren – diesen „Bypass“ haben die LVB zur Entlastung eingerichtet.

Umleitungen gibt es auch für Straßenbahnlinien 10, 11 und 16 sowie für zahlreiche Buslinien.

Von lyn