Bauverband: In Leipzig werden zu wenig Wohnungen gebaut

Leipzig. Der Wohnungsbau in Chemnitz und Leipzig hinkt nach Ansicht des Bauindustrieverbandes hinterher. Mit Ausnahme von Dresden sei die Entwicklung 2016 „deutlich am Bedarf“ vorbei gelaufen, erklärte Hauptgeschäftsführer Robert Momberg am Montag in Leipzig. Während in Dresden 4167 Wohnungen entstanden, 68,7 Prozent mehr als im Vorjahr, sank die Zahl in Chemnitz auf 306 (-28,2 Prozent) und in Leipzig auf 915 (-8,4 Prozent).

Rein rechnerisch harmonierte nur in Dresden der Wohnungsbau mit den steigenden Einwohnerzahlen. Um dem gerecht zu werden, hätten in Leipzig etwa 1100 und in Chemnitz rund 450 Wohnungen gebaut werden müssen. „Der künftig eher weiter steigende Bedarf ist dabei noch nicht einmal berücksichtigt worden“, betonte Momberg.

Nur die zügige Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum in Städten mit hoher Anziehungskraft könne dem besorgniserregenden Preisauftrieb entgegenwirken und der künftigen Entwicklung gerecht werden. Bund, Länder und vor allem die Kommunen müssten alle bestehenden Programme und Förderinstrumente zur Schaffung von Wohnraum gerade im unteren Preissegment umsetzen. Darüber hinaus gelte es weitere Initiativen zu entwickeln, um den Wohnungsbau in den Kommunen ankurbeln.

lvz