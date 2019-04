Die Freibeuter-Fraktion im Leipziger Stadtrat schlägt in seiner Sitzung am 17. April vor, dass die Stadt einen Masterplan Hochhäuser erarbeiten soll. Leipzig muss mehr in die Höhe wachsen statt in die Breite, sagt René Hobusch (FDP), stellvertretender Fraktionschef der Fraktion Freibeuter.