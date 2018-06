Leipzig

Seit Donnerstagmorgen um sechs Uhr streikt die Belegschaft der Halberg Guss in Leipzig. Die IG Metall hatte die Mitarbeiter am Mittwoch über den weiteren Verlauf der Tarifverhandlungen abstimmen lassen. Dabei kam es nicht nur zu einem eindeutigen Ergebnis, sondern auch zum Entschluss gleich am Folgetag in den Streik zu treten. Zuvor hatte es in Leipzig bereits mehrere Warnstreiks gegeben.

Vor der Abstimmung am Mittwoch hatte die Gewerkschaft die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt. Die IG Metall zeigte sich aber auch weiterhin gesprächsbereit.

Bereits seit Wochen schwelt der Streit des Autoteile-Herstellers, der vor allem Volkswagen beliefert. Nach Differenzen in der Geschäftsbeziehung steht das Werk von Halberg Guss in Leipzig vor der Schließung.

thiko