Leipzig. Zur zehnten Auflage des Leipziger Firmenlaufs herrscht bereits drei Wochen nach Anmeldebeginn reger Andrang. Über 12.000 Läufer sind für das Rennen am 21. Juni 2017 bereits eingeschrieben. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Bereits am Tag der Anmeldeeröffnung gingen über 5000 Startnummern weg. Insgesamt 18.000 Sportler – organisiert in Firmen-Teams - können sich noch bis zum 7. Juni anmelden. Nur zum Vergleich, zur ersten Austragung 2008 fanden sich ganze 879 Teilnehmer ein.

Die Strecke führt wie in den Vorjahren von der Kleinmesse über das Sportforum zurück in den Cottaweg. Mit fünf Kilometern Länge ist der Leipziger Firmenlauf für jeden zu bewältigen.

Schnelle Beine und verrückte Kostüme: Rund 13.500 Teilnehmer gingen am Mittwochabend beim 9. Firmenlauf in Leipzig an den Start. Fotos: Christian Modla Zur Bildergalerie

joka