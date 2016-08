Leipzig. Nach Recherchen des MDR-Magazins „exakt“ soll es in Leipzig einen illegalen Markt für Sozialwohnungen geben, die gegen Schmiergeld an Flüchtlinge vermietet werden. Seit eineinhalb Jahre würden diese Geschäfte von „Schwarzmaklern“ eingefädelt, heißt es in einer Mitteilung des Mitteldeutschen Rundfunks. Angestellte der Wohnungs- und Baugesellschaft LWB sollen in die Deals verwickelt sein.

„Mitarbeiter der Vermietung arbeiten offenbar mit Schwarzmaklern zusammen“, so MDR-„exakt“ weiter. Nach Recherchen des Magazins werden auf dem Schattenmarkt in Leipzig für eine kleine Single-Wohnung bis zu 800 Euro fällig, Familienwohnungen werden gegen eine „Provision“ von bis zu 1000 Euro vermittelt.

Siegfried Schlegel, Stadtrat der Linksfraktion in Leipzig und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der LWB, bezeichnete die Vorgänge gegenüber „exakt“ als „nicht hinnehmbar“. Die Innenrevision des Unternehmens und die Ermittlungsbehörden müssten jetzt tätig werden. In diese Richtung äußerte sich gegenüber dem Sender auch LWB-Geschäftsführerin Gabriele Haase: „Wenn wir nicht selbst imstande sind, die Recherchen hinreichend durchzuführen, werden wir auch die Staatsanwaltschaft einschalten“, sagte sie.

Die LWB hat einen Bestand von 35.000 Wohnungen und gehört damit zu den großen Playern auf dem Markt für preiswerten Wohnraum in Deutschland. Offiziell gebe es Wartelisten für Anwärter mit Wartezeiten bis zu einem Jahr, heißt es weiter.

Die Vermittlung von Wohnungen an Flüchtlinge auf einem Schwarzmarkt soll laut Sender ein bundesweites Problem sein. Das Magazin „exakt“ zu diesem Thema wird heute ab 20.15 Uhr im MDR Fernsehen ausgestrahlt. Alle Informationen unter www.mdr.de/exakt.

